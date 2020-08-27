«Таврида» в цифрах: Что нужно знать о масштабах трассы через весь Крым

27 августа состоялось торжественное открытие федеральной трассы. Фото пресс-службы АО "ВАД" по Республике Крым

«Таврида» - один из самых важных объектов инфраструктуры в Крыму. Трассу федерального значения строили специалисты со всей страны. «Комсомолка» рассказывает о самых интересных цифрах, которые скрываются за появлением первой в Крыму дороги такого масштаба.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ

Она составляет 250,75 километра. Трасса соединила Керчь и Севастополь через крымскую столицу. Уже готово 7 этапов.

1 этап - 70,8 км. Он берет начало в районе транспортной развязки подходов к Крымскому мосту, а заканчивается в районе поселка Приморский.

2 этап - 50 км. Он начинается в районе поселка Приморский и выходит на дорогу Белогорска около села Льговское.

3 этап, протяженностью 35,6 км, начинается от выхода на дорогу в Белогорск и заканчивается на трассе Симферополь - Феодосия в районе Белогорска.

4 этап составляет 27,5 км. Берет начало от выхода на дорогу Симферополь – Феодосия и продолжается до выхода на дорогу в поселок Трудовое.

5 этап - это большой северный обход крымской столицы. Его протяженность составляет 24,7 км. Трасса продолжается от выхода на Трудовое до выхода на дорогу Симферополь - Бахчисарай - Севастополь в районе Левадков.

6 этап - 28,9 км. Берет начало в районе села Левадки до границы Бахчисарайского района с Севастополем.

7 этап - начинается на границе с Бахчисарайским районом по автодороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь и заканчивается на 17-м километре трассы «Севастополь - Инкерман».

ВРЕМЯ РАБОТЫ

В мае 2017 года трассу расширили и засыпали песком. Именно 12 мая началось официальное строительство «Тавриды».

Спустя почти три года был открыт четвертый участок от Белогорска до Симферополя. Окончательно дорога будет открыта в сентябре 2020 года.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

В сутки по новой трассе могут проехать до 40 тысяч машин, причем минуя Симферополь и другие крупные города. Это сильно облегчит путь как для самих крымчан, так и для гостей полуострова.

Эксперты отмечают, что ремонт «Тавриде» не понадобится еще как минимум 40 лет.

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Всего их на трассе 123:

- путепроводы в теле дороги - 29 (из них 2 на территории города Севастополя);

- мосты в теле дороги - 18 (из них 1 на территории Севастополя);

- путепроводы для проезда с/х техники - 23;

- путепроводы на съезде транспортных развязок - 15;

- связь разобщенных территорий - 8;

- надземные пешеходные переходы - 30;

- водопропускные трубы - 472 (из них 28 на территории Севастополя).

КТО СТРОИТ ТРАССУ

Над строительством автодороги работают больше трех тысяч человек, а также задействовано больше тысячи единиц спецтехники. Все работы шли в круглосуточном режиме и по графику.

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