В Крыму официально открыто движение по трассе «Таврида»

Общая протяженность дороги - 250 километров. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

Спустя три года после начала строительства в Крыму открыта трасса федерального значения «Таврида» - важнейший объект инфраструктуры наравне с новым терминалом аэропорта «Симферополь» и Крымским мостом. Движение по дороге 27 августа открывал лично президент страны. Владимир Путин проехал по пятому участку трассы, который идет в обход Симферополя.

Вместе с президентом трассу открывал и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он пообщался с рабочими и поблагодарил их за труд.

Строительство федеральной трассы разделили на восемь этапов, общая протяженность дороги - 250 километров. Все работы вела питерская компания «ВАД», а стоимость «Тавриды» составила 139 миллиардов рублей.

Сейчас уже сдано семь участков новой трассы. В июне был подписан контракт на строительство восьмого этапа стоимостью 8,9 миллиарда рублей. Работы будут проходить на участке, который начинается от 269 километра автодороги Керчь - Севастополь и заканчивается развязкой Ялта - Севастополь. Восьмой этап планируют закончить уже к 2023 году.

Также вдоль «Тавриды» установят 6 многофункциональных зон для отдыха и сервиса, а также 12 автозаправочных комплексов. Их строительство закончится в 2021 году.

Федеральной трассе 40 лет не потребуется ремонт. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

По трассе за сутки может проехать до 40 тысяч машин, причем минуя Симферополь и другие крупные города.

Эксперты отмечают, что «Тавриде» ремонт не понадобится еще как минимум 40 лет. Также открытие четырехполосного движения избавит крымчан от проблемы пробок, особенно в районе Феодосии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За полчаса работы - два пакета костей: Что происходит в одной из самых уникальных пещер мира, которую случайно нашли в Крыму

В «Тавриду» прорубили выход для туристов, но пока здесь трудятся палеонтологи и рабочие (подробнее)

Владимир Путин откроет в Крыму движение по «Тавриде» 27 августа

Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре (подробнее)