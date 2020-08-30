Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 августа: в регионе 52 новых случаев инфекции

В Крыму зарегистрировали новые случая коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минздраве Республики Крым сообщили последние данные по статистике пандемии новой коронавирусной инфекции под пристальным наблюдением врачей находятся 1183 человека, из них под динамическим наблюдением на дому - 12 человек, в стационарах - 999 жителей и гостей Крыма, изолировано в обсерваторы – 172 мужчин, женщин и детей.

В общей сложности зафиксировано 2399 положительных тестов на Covid-19. Соответствующее лечение в крымских учреждениях здравоохранения проходят 694 человек, выписано с выздоровлением - 1644.

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Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Коронавирусную инфекцию нашли у 52 человек. По информации, которую озвучил в соцсетях Глава Республики Крым Сергей Аксенов, 15 случаев выявили при обращении за помощью к медикам, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 – при скрининге здоровых, 2 случая привезли из-за границы.

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Данные по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19 уточняются.

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