Мощи святого Луки Крымского на самолете отправили в Главный Храм Вооруженных сил России

Памятник Луке Крымскому установлен в центре Симферополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Значимое событие для православных христиан произошло на Крымском полуострове: ковчег со святыми мощами великого русского святителя Луки Крымского передали в Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации в честь Воскресения Христова. Мощи будут пребывать в храме до 3 сентября.

- В сопровождении роты почетного караула военнослужащих Черноморского флота святыня была передана со Свято-Троицкого женского монастыря, который является хранилищем мощей Святого Луки, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Участниками церемонии стали священники Симферопольской и Крымской епархии, представители военно-политического управления Министерства обороны РФ, военные Черноморского флота и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Перед тем, как самолет морской авиации Военно-Морского Флота со святыней на борту взмыл в небо, крымские священники провели у трапа молебен.

Нужно отметить, что в июне этого года президент России Владимир Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова.

СПРАВКА КП

Святителя Луку причислили к лику святых 16 лет тому назад, в 2004 году. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (так звали святого в миру. – От ред.) родился в 1877 году в Керчи. Талантливый хирург, автор труда «Очерки о гнойной хирургии» в 1923 году принял монашеский постриг и взял имя Лука. В годы Великой Отечественной войны он был главным хирургом в госпитале Красноярска. Последние года жизни провел в Симферополе.

ВАЖНО

Патриарший собор в честь Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил Российской Федерации находится в подмосковной Кубинке на территории военно-патриотическом парка культуры и отдыха «Патриот».

Культовое сооружение посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех сражениях и войнах.

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