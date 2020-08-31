Зарплаты низкие, цены высокие: Симферополь и Севастополь стали самыми невыгодными городами по аренде жилья

Аналитики учитывали среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры и средний доход семьи из двух человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Симферополь и Севастополь стали самыми невыгодными городами России для аренды однокомнатных квартир. Исследование проводили аналитики сервиса Picodi.com. В рейтинг вошли 107 российских городов с численностью населения больше 200 тысяч человек.

Эксперты сравнивали арендную стоимость однокомнатных квартир площадью от 40 квадратных метров со средним доходом семьи из двух человек. Суммы зарплаты в городах, попавших в рейтинг, были взяты с сайта Федеральной службы госстатистики. Учитывался доход после уплаты налогов.

Итак, Симферополь и Севастополь стали лидерами с конца рейтинга - в этих городах на аренду приходится тратить 24,3 тысячи рублей и 24,8 тысячи рублей. Это 35,4% месячного дохода в Симферополе, если семья зарабатывает 68 800 тысяч рублей в месяц, и 38,4% при заработке 64 600 на двух человек в Севастополе.

Сочи также на третьем месте с конца, а Санкт-Петербург - на четвертом. На аренду жилья в этих городах придется потратить 35,1% и 27,1% от доходов.

- Возможно, такая высокая стоимость аренды в курортных регионах связана с конкуренцией местных жителей с туристами, - полагают аналитики сервиса.

Выгоднее всего арендовать жилье в северной части России. По данным исследования, семья из двух работающих человек в Орске потратит всего 10,1% от месячного дохода. Кроме того, доступная аренда жилья в Магнитогорске (11,5 % от зарплаты) и Салехарде (12,1%).

КСТАТИ

Во втором квартале 2020 года уровень дохода крымчан упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании Управления Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю.

Средний доход на душу населения в месяц составляет 20 573 рубля. Эта сумма на 9,1% меньше, чем во втором квартале прошлого года. Кроме того, снизились и потребительские расходы крымчан. Если во втором квартале текущего года жители полуострова тратили 13 226 рублей на душу населения, то в тот же период прошлого года траты были выше на 26,2%.

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