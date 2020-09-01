Эксперт объяснил решение Киева запретить приватизацию Северо-Крымского канала

По мнению. эксперта, Киев нашел новый повод для продолжения «водной блокады» полуострова
Фото: Алексей ГАЙДУКОВ
Решение украинских властей о включении Северо-Крымского и Каховского каналов в список не подлежащих приватизации объектов было достаточно прогнозируемо, ведь не так давно в Раде прозвучала противоположная идея, но ее никто не поддержал. Такое мнение высказал крымский политолог Владислав Ганжара.
Ранее Кабмин Украины принял решение включить в список не подлежащих приватизации объектов Северо-Крымский и Каховский каналы, по которым поступала вода на территорию республики до блокады. Решение в Киеве объяснили тем, что это может угрожать «национальным интересам» страны, ведь Россия, как считают в Раде, использует эту воду для своей армии.
- Мы наблюдаем две противоборствующие точки зрения на Украине: с одной стороны, есть политическая элита, которая понимает, что продажа воды для полуострова является благом для них, и есть другая группа, которая видит в этом точку давления на РФ, - объясняет Ганжара.
Но, как считает политолог, в соседнем государстве не понимают, что подача воды Крыму - это экономически выгодно, все замечают в этом лишь бессмысленные политические интересы.
- Вопрос воды для наших соседей все еще не закрыт, но нам в любом случае надеяться на то, что на Украине победит здравый смысл, нельзя. Нужно проблему решать своими силами и ресурсами, которые есть в РФ, понимая всю сложность ситуации, - заключил политолог.
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