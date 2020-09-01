За лето по Крымскому мосту проехало 2 миллиона автомобилей

Длина моста 19 километров. Фото пресс-служб Росавтодора

За лето 2020 года по Крымскому мосту проехало почти два миллиона автомобилей. В самый пик сезона отпусков по мосту проехало около миллиона транспортных средств. В середине августа трафик составил 36 393 автомобиля, а абсолютный рекорд был достигнут 16 августа - 37 374 машины.

- Больше всего автомобилей отправилось в Республику Крым 3 августа: 21 410, в обратном направлении - 21 августа: 20 602 за сутки. Всего в августе в направлении полуострова проехало более 470 тысяч машин, в обратном – около 500 тысяч. Среднесуточная интенсивность движения составила больше 31,3 тысячи транспортных средств, - сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Фото пресс-служб Росавтодора

Также в ведомстве отметили, что согласно статистике прошлых лет, в первый месяц осени интенсивность движения по Крымскому мосту может сохраниться на высоком уровне.

По данным Министерства курортов Крыма, в августе число туристов, которые прибыли на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,2% от всего турпотока.

Отдельно заметим, что за второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло 2 106,3 тысячи туристов. Это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года.

Всего за два месяца курортного сезона, с 1 июля по 1 сентября, в Крыму отдохнуло 3 миллиона 539 тысяч курортников.

Напомним, что 16 мая 2018 Крымский мост навсегда соединил два российских берега. Эта строительная площадка стала настоящим связующим звеном между полуостровом и материком.

Фото пресс-служб Росавтодора

Ранним утром в середине мая открылось рабочее движение транспорта по автодорожной части моста. Первыми проехали жители Крыма и Кубани.

Крымский мост является самым протяженным не только в России, но и в Европе, его длина составляет 19 километров. Трасса начинается в Тамани, проходит через остров Тузла, пересекает пролив и выходит к берегу крымского полуострова. В одной из самых масштабных строек было задействовано более 10 тысяч строителей.

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