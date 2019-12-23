«Всю душу мы отдали стройке»: Как возводили Крымский мост - самый длинный в России

Крымский мост – построен! В понедельник, 23 декабря, открывается железнодорожное движение через Керченский пролив. Это долгожданное событие не только для жителей полуострова, но и для всех россиян.

Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии объекта проектной документации и техническим регламентам, а Росавтодор - разрешение на ввод в эксплуатацию.

- Железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов, - говорит начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков. - Были проведены все статические и динамические испытания. Надежность всех конструкций транспортного перехода подтверждена и документально зафиксирована. Как мы и обещали, в установленный срок – в конце декабря 2019 года – мы запускаем железнодорожную часть транспортного перехода. Мы считаем, что это своеобразный подарок для жителей полуострова и материка.

Первый состав по Керченскому мосту отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, второй - из Москвы в Симферополь днем позже. Оператором перевозок стала частная компания «Гранд Сервис Экспресс». Билеты на поезда раскупили моментально. Люди даже специально брали билеты на составы, которые в ночь с 31 декабря на 1 января будут в пути - чтобы встретить Новый год 2020 на железной дороге!

Крымский мост – самый длинный в России, его строили всей страной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/734271" frameborder="0"></iframe> Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

- Весь свой багаж знаний, весь свой опыт я вложил в этот мост, - делится генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский. - Безусловно, настроение у всех праздничное. Завершена громаднейшая стройка. Сами где-то в глубине души не верили, что в такие сроки можно завершить. Безусловно, все торжествуют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751168" frameborder="0"></iframe> Испытания сваи Крымского моста.Видео: Инфоцентр Крымский мост

Строительство велось в тяжелых условиях, ведь погода в Керченском проливе, на стыке двух морей – не слишком дружелюбная.

- Когда мы сооружали ростверки опоры 252, нам трижды пришлось собирать опалубку. Первый раз мы собрали опалубку и арматурный каркас. Но налетевший шторм разбомбил в пух и прах. Как мы ни защищались, но ветер оказался сильнее нас. Второй раз собрали опалубку, второй раз ее разбомбило. И только в третий раз, получив дорогостоящий прогноз, нам удалось собрать эту опалубку, заармировать, забетонировать ростверк опоры, - вспоминает Александр Островский.

Морская операция по сбору и установке арок Крымского моста – действительно уникальная. Вес каждой – более пяти тысяч тонн. Их надо было собрать на берегу, подготовить мощнейшие пирсы для установки и транспортировки. Нужно было вычислить подходящий момент, когда погода и течения позволят переместить арки. И у строителей моста все получилось!

- Специалисты всю свою душу отдавали стройке. Все свои знания, весь свой опыт, все вкладывалось в это дело. И это позволило иметь постоянную веру, что мы успеем, - с гордостью за свой коллектив говорит Александр Островский. - И мы пришли к этой победе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751172" frameborder="0"></iframe> Установка арки Крымского моста. Таймлапс.Видео: Инфоцентр Крымский мост

Всего в строительстве Крымского моста приняли участие 15 тысяч человек.

- Я Новый год буду встречать уже, надеюсь, дома, потому что наша основная работа здесь завершена. Наконец-то можно будет отдохнуть, встретить праздник в кругу родных и близких в родном городе-герое Ленинграде -Петербурге. А поездом, я надеюсь, мы когда-нибудь воспользуемся и проедем по Крымскому мосту, - улыбается заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Крымский мост: 4 года строительства железнодорожной части в одном ролике..Видео: Крымский мост/VK

ЦИФРЫ

Гарантийный срок моста – 100 лет

В строительстве принимали участие 180 компаний со всей страны

Протяженность моста - 19 километров

Автомобильная трасса - четырехполосная (по две полосы в обе стороны). Скорость движения - до 90 километров в час.

Пропускная способность автомобильной дороги - до 40 тысяч автомобилей в сутки.

За 19 месяцев работы по автодорожной части моста проехали 8,5 миллионов машин (900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов).

Железнодорожная часть моста состоит из двух путей. Пропускная способность - до 47 пар поездов в сутки.

Расчетная скорость движения пассажирских поездов – 120 км/ч, грузовых – 80 км/ч.

Крымский мост великолепен. Фото: Инфоцентр Крымский мост

КСТАТИ

Порядка миллиона артефактов нашли археологи во время раскопок, предварявших строительство Крымского моста.

- 100 тысяч из них представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах – в Тамани и Керчи, - уточнили в инфоцентре «Крымский мост».

Среди уникальных находок – скелет древнего кита возрастом 10 миллионов лет, а также голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры.

Всего специалисты исследовали более 56 гектаров площади!

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