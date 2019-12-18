Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. С таким заявлением выступила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), которая контролировала работы.
Представители ведомства в декабре 2019 года провели выездные проверки, по результатам которых выдали Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань».
- Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации, - сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.
Стройку века с февраля 2016 года контролировала специальная рабочая группа, руководил которой лично руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.
Росавтодор также проверил железнодорожную часть Крымского моста и разрешил ввести объект в эксплуатацию.
По мосту через Керченский пролив проложили двухпутную железную дорогу. Использовали почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.
Для строительства железной дороги смонтировали 306 пролетных строений, это 160 тысяч тонн металлоконструкций!
Более шести километров пролетов расположены над водой. Самый большой - арочный, смонтированный над судоходным коридором в Керченском проливе.
Расчетная скорость для пассажирских составов - 120 километров в час, для грузовых - 80 километров в час. Сварные швы на рельсах отшлифованы таким образом, что ход поездов будет плавным и почти бесшумным.
Железная дорога на Крымском мосту оснащена системами автоматического контроля и управления движением поездов. Они следят за состоянием путей и за подвижным составом, все данные сразу передаются машинистам локомотивов и на станции - Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную. Это позволит координировать потоки, корректировать скорость и интервалы движения.
Запуск железнодорожного движения намечен на 23 декабря этого года. Ожидается, что старт поездам даст лично президент России Владимир Путин.
Продажа билетов на первые рейсы по Крымскому мосту началась 8 ноября, к настоящему моменту уже продано более 50 тысяч. Состав Москва - Симферополь стал самым популярным поездом для встречи Нового года: люди специально покупают билеты, чтобы слушать бой курантов, сидя с бокалом шампанского в купе.
Крымский мост готовится к встрече поездов.Видео:инфоцентр «Крымский мост»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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