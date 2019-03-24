2019-03-24T13:44:39+03:00
Общество

Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста

Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах
Лера ВОЛЬНАЯ
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На готовых участках формируется верхнее строение путиНа готовых участках формируется верхнее строение пути
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Как сообщили в пресс-службе «Крымского моста», рабочие собрали все пролетные строения железнодорожной части моста.

Речь идет о 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.

Более 6 километров пролетов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками в Керченском проливе.

Над судоходным коридором в Керченском проливе расположен самый большой пролет двухпутной дороги – арочный

Над судоходным коридором в Керченском проливе расположен самый большой пролет двухпутной дороги – арочный

- Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 – это конструкция длиной почти 64 м. Для того, чтобы зафиксировать секции на высоте, между двумя основными опорами были построены две вспомогательные, временные, - рассказал заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.

Сообщается, что у Крымского моста – 306 железнодорожных пролетных строений. Каждое включает два блока, из которых сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении. Пролеты были изготовлены на российских профильных заводах.

Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 – это конструкция длиной почти 64 м

Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 – это конструкция длиной почти 64 м

Над судоходным коридором в Керченском проливе расположен самый большой пролет двухпутной дороги – арочный.

- Замкнув мостовое полотно под железную дорогу, мы успешно прошли еще один важный этап строительства Крымского моста, - рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. – Работа на стройплощадке продолжается, все идет по графику. Сейчас пролеты опускаются в проектное положение на опорные части. Выполняется сборка деформационных швов. На готовых участках формируется верхнее строение пути. К декабрю 2019 года, к моменту запуска железнодорожного движения, на мосту будут смонтированы все системы, которые обеспечат комфортное и безопасное движение поездов, в том числе системыосвещения, связи, а также устройства сигнализации, централизации и блокировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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