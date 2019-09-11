Крымский мост оснащают системой контроля за поездами

Железнодорожная часть Крымского моста оснащается умными устройствами: системы автоматического контроля и управления движением поездов будут следить не только за состоянием путей, но и подвижного состава. Все данные будут поступать машинистам локомотивов и на станции - Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.

- Мгновенный обмен данными позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, корректировать скорость и межпоездной интервал, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/731406" frameborder="0"></iframe> Крымский мост готовится к встрече поездов.Видео:инфоцентр «Крымский мост»

Мост через Керченский пролив спроектирован так, что может работать в режиме метро: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты – для грузовых составов. Расчетная скорость - 120 и 80 км/ч соответственно.

Главная задача автоматики - сигнализации, централизации и блокировки - обеспечение комфортного и безопасного движения поездов.

- Устройство будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить или увеличить скорость, выполнить торможение, - отметил Сергей Писарев, ведущий инженер-проектировщик компании «СГМ-Мост».

Внутри путевых ящиков оборудование для контроля за состоянием железной дороги. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

Сегодня специалисты укладывают на железной дороге проводку, ставят путевые ящики с оборудованием.

На Крымском мосту идет отсыпка щебнем, рихтовка и выправка верхнего строения пути.

Продолжается формирование дополнительных рельсов внутри основной колеи: контррельсы нужны, чтобы подстраховывать составы от возможного схода вагонов. Полным ходом монтируются стойки освещения и шумозащитные экраны.

В общей сложности на стройке века работают около трех тысяч инженеров и рабочих. Первые поезда поедут по Крымскому мосту, как и планируется, в конце текущего года.

КСТАТИ

Работа автоматики для контроля основана на рельсовых электроцепях, которые сейчас формируются на мосту.

Весь путь разделен на изолированные блок-участки, где создается замкнутая цепь с сигнальным током, проходящим по рельсам. Колесная пара поезда, проходя участок, замыкает контур. В этот момент, цепь и передает сигнал: участок пути занят. Контур замкнется и в том случае, если рельсы будут повреждены или на них появится посторонний предмет. Сигнал немедленно поступит и машинисту локомотива, и на станционный пост электрической централизации.

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