Крымский мост поздравляет с Новым годом: Желаю жизни красивой, как мои арки!

Под Новый год всегда случаются чудеса. Вот и Крымский мост начал говорить. Волшебство успели запечатлеть и получился замечательный видеоролик.

- Решил вас порадовать в честь праздника. Это я - Крымский мост. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю жизни красивой, как мои арки! Здоровья крепкого, как мои сваи! А друзей надежных, как мои опоры, - стройка века чеканит каждое слово. - Наступающий год будет ярким - это же год открытия моей железнодорожной части. Не пропустите! Хороших вам путешествий!

Крымский мост: новогоднее поздравление.Новогоднее поздравление от Крымского моста. Видео: инфоцентр «Крымский мост»

Строители Крымского моста тоже поздравляют своих соотечественников.

- Быть семьей - это главное в жизни! Семья - это наш самый главный фундамент и опора! - уверены люди, чьими стараниями через Керченский пролив, теперь можно проехать на автомобиле.

Крымский мост: новогоднее поздравление строителей.Главное - это семейное счастье! Видео: Инфоцентр «Крымский мост»

Когда в тебя верят, когда тебя ждут дома, ты можешь все!

Итоги 2018 года можно воочию увидеть в другом двухминутном видеоролике.

Крымский мост: итоги 2018 года.А в этом ролике вспомним, каким был прошлый год. Видео: инфоцентр Крымский мост .

Уходящий год стал весьма важным для жителей полуострова да и всех россиян: в середине мая на Крымском мосту открылось автомобильное движение. Первым проехал на грузовике президент РФ Владимир Путин, а вслед за ним и корреспондеты редакции "Комсомольская правда. Крым".

Событие радостное и масштабное! Теперь все с нетерпением ждут, когда же через Керченский пролив можно будет проехать в уютном железнодорожном вагоне. До конца 2019 года планируется запустить и движение поездов по Крымскому мосту.

Вдобавок, возведение моста спровоцировало небывалый рост уникальных археологических находок: на стройке века нашли миллион различных артефактов. А все потому что, за то время, что идет строительство моста через Керченский пролив и подходов к нему археологи изучили несколько десятков гектаров суши и морского дна.

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