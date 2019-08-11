На железной дороге Крымского моста на 3 часа включили освещение

Обустройство железной дороги через Керченский пролив идет по плану.

И вот уже опробована система освещения.

- На километровом пилотном участке, ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников, - сообщает инфоцентр «Крымский мост». - Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м. Степень освещенности путей в темное время суток проверили на соответствие проектным расчетам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/725438" frameborder="0"></iframe> На железнодорожной дороге Крымского моста протестировали освещение.Сейчас еще идет монтаж светильников. Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

Монтаж освещения на мосту в полном разгаре.

- Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно, - рассказал ведущий инженер технического надзора компании «СГМ-Мост» Олег Севера.

Тест наглядно показал, что света достаточно для хорошей видимости, но при этом лампы не будут ослеплять машинистов поездов.

Всего на двухпутной дороги порядка 2,5 тысяч светильников, а это порядка 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов.

Свет, когда пойдут поезда, будет включать автоматика. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Дирижировать лампами будет небесное светило: они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и гаснуть утром. Можно будет лампами управлять и в ручном режиме - из центра управления производством Крымского моста.

На сегодняшний день установлено больше половины стоек освещения. Светильники ставятся на пролетных строениях с обеих сторон двухпутной дороги.

Влагостойкие, с антикоррозийной защитой корпуса световые приборы подобраны с учетом штормов и туманов, которые частенько бывают в этом районе.

Одновременно идет монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка.

У мостостроителей еще много дел впереди: нужно установить шумозащитные экраны, локальные очистные сооружения, требует внимания и устройство верхнего строения пути.

В планах установка на железнодорожных путях автоматики: сигнализации, централизации и блокировки. Идет и строительство зданий для службы эксплуатации.

К Новому году по Крымскому мосту пройдут первые поезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымский мост: Уложены все рельсы!

Бригады со стороны Керчи и Тамани встретились (подробнее)

Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста

Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах (подробнее)

15 самых красивых фотографий Крымского моста

"Комсомолка" отобрала лучшие фотографии моста через Керченский пролив (подробнее)

Крымский мост: Что сделали в 2018 году

Три видеоролика о стройке века рассказывают об итогах и о том, что нужно для счастья (подробнее)