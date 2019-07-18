Крымский мост: Уложены все рельсы!

Пам-пам-пам! На стройке века пришло время для фанфар! На Крымском мосту уложены все рельсы. Со стороны Керчи и Тамани встретились две бригады, которые соединили рельсы на втором пути в направлении Крыма.

На первом, предназначенном для встречного движения, знаменательное событие произошло месяц тому назад.

- Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой, - сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Главная «скрипка» на стройке века - путевые рельсосварочные машины. Идет и шлифовка сварных швов, которая поможет сделать ход движения поездов будет плавным и почти бесшумным. Никаких тук-тук!

Впереди еще много работы. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

На стройке века еще много работы, в том числе отсыпка, то есть балластировка щебнем и выправка каждого пути. Затем подойдет очередь для установки железнодорожной автоматики – устройств сигнализации, централизации и блокировки.

В декабре перед тем, как пустить первый поезд, будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Стройка века выглядит очень изящно. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Сейчас же полным ходом монтируются шумозащитные экраны. Вдобавок, по всей длине моста идет установка светодиодных светильников.

- Главный участок – фарватерный – оснащается архитектурной подсветкой: он будет «раскрашен» в цвета триколора после запуска железной дороги, - отметили в инфоцентре.- Это монохромная статичная подсветка. Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты.

Всего таким образом будет подсвечено более километра моста.

Полным ходом идет возведение зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. Суммарно на объекте в две смены работает почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

ЦИФРЫ

Суммарно на двухпутной железной дороге – почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

Всего на объекте в две смены работает почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

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