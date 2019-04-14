Крымский мост: Начата укладка рельсов со стороны Керчи

На керченском участке Крымского моста стартовала укладка железнодорожных рельсов.

- Путеукладчик зашел на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом, - сообщает информационный центр «Крымский мост». - Теперь верхнее строение двухпутной железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с двух берегов: бригады двигаются навстречу друг другу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/703157" frameborder="0"></iframe> Крымский мост: Стройка века (1).Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

Со стороны таманского берега, что в Краснодарском крае, в сторону Керчи железнодорожные пути тянут уже с прошлого лета. Здесь с 2018 года из 25-метровых звеньев собирают «куски» путей длиной по 440 метров, между которыми ставятся уравнительные стыки для компенсации температурных напряжений.

На апрель 2019 года на грандиозном сооружении через Керченский пролив уже положили больше половины рельсошпальной решетки: порядка 22 из 38 километров.

Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по плану. Железная дорога и подходы к ней начнут функционировать, как и было задумано изначально, в декабре 2019 года: планируется, что через море можно будет совершить путешествие в двухэтажных пассажирских вагонах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/703159" frameborder="0"></iframe> Крымский мост: Стройка века (2).Через Керченский пролив к новому году пустят поезда. Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

Напоминаем, что в конце марта были собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах!

Порядка 6000 метров пролетов расположено над морской акваторией, остальные – над сухопутными участками в Керченском проливе.

Самый большой пролет двухпутной дороги – арочный, смонтировали над судоходным коридором в Керченском проливе.

Автодорожная часть моста работает уже без малого год: в середине мая 2018 года прочность сооружения протестировал Президент России Владимир Путин, а следом проехались по мосту и корреспонденты "Комсомольской правды - Крым".

Стройка века, которая соединит полуостров с материком, не только принесет позитивные перемены в дорожную структуру и экономику региона, но уже значительно пополнила экспозиции исторических музеев. При начальных подготовительных этапах, а затем и при возведении Крымского моста, было сделано немало уникальных археологических находок. Раритеты находили, как на суше, так и под многометровой толщей морской воды.

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