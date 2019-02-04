2019-02-04T18:47:39+03:00
Общество

Подход к Крымскому мосту подвинут на 140 метров из-за античного поселения

Чтобы сохранить памятник археологии, 3 километра железной дороги проложат южнее [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Древнее поселение занимает свыше более 4 тысяч квадратных метров. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Древнее поселение занимает свыше более 4 тысяч квадратных метров. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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При строительстве железнодорожных путей к Крымскому мосту, в окрестностях села Октябрьское Ленинского района, обнаружили древнее поселение. Принято решение сохранить уникальную находку.

- Строители скорректируют трассу железнодорожной линии, - сообщает инфоцентр «Крымский мост». - Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы.

Поселение на западе Крымского полуострова представляет из себя целый комплекс из 40 помещений и 9 дворов, конца V- начала III века до н. э.

В окрестностях Керчи нашли древнее поселение. .Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы. Поселение на западе Крымского полуострова представляет из себя целый комплекс из 40 помещений и 9 дворов, конца V- начала III века до н. э. Видео: инфоцентр "Крымский мост"

- Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. – считает заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

Поселение сделали уникальным его создатели, показавшие очень высокий уровень строительного искусства. Поскольку усадьба была очень роскошной и на ее создание ушло немало сил и средств, то ученые предположили, что здесь жил, скорее всего, кто-то из правящей царской династии или вообще сам царь Боспора.

Нашли ученые здесь и остатки алтарей, давилен для производства, глиняных бочек-пифосов для хранения зерна и круп.

- Обнаружены фрагменты и целые амфоры главных эгейских и малоазийских греческих центров, экспортировавших масло и вино на Боспор в позднеклассическое и эллинистическое время, - делятся подробностями ученые. - И много столовой и кухонной керамики: кувшины, миски, тарелки, блюда для рыб, кастрюли. Есть также свинцовые гири и свыше 300 античных монет.

Перенос же участка подхода даст возможность ученым законсервировать древнее поселение, тщательно изучить и сохранить для будущих поколений.

- В связи с археологической находкой 3 километра железной дороги проложат на 140 метров южнее, чем планировалось, - отмечают в пресс-службе стройки века. - Перенос участка керченского подхода не повлияет на сроки его сдачи.

Строители же обещают, что хоть и будет корректрировка, но весь 18-километровый подход, как и планировалось, запустят в эксплуатацию вместе с мостом, в декабре 2019 года.

Нужно отметить, что стройка века подарила миру множество археологических открытий: счет артефактов идет на десятки тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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