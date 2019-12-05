2019-12-05T13:53:32+03:00
Общество

Крымский мост разукрасили граффити: Кот Мостик и строитель украсили одну из опор

Рисунок увидят пассажиры поездов, которые едут на полуостров [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Картина появилась на автодорожной опоре. Фото: инфоцентр «Крымский мост»Картина появилась на автодорожной опоре. Фото: инфоцентр «Крымский мост»
Изменить размер текста:

Серое бетонное основание величественного сооружения через Керченский пролив заиграло яркими красками: одну из автодорожных опор украсил огромный рисунок.

Статного мужчину в каске и спецовке изобразили на фоне Крымского моста: у ног мостостроителя лохматая собака, а на руках пригрелся рыжий кот.

- Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста - котом Мостиком и псом Цыганом. Они провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу - с первых свай до финальных рельсов, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост». - Рисунок высотой почти 20 метров выполнен на автодорожной опоре.

Полюбоваться необычной картиной смогут пассажиры поездов, которые поедут через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов.

На масштабное произведение ушло две недели. Граффити посвящено команде, строящей Крымский мост - это 15 тысяч инженеров и рабочих со всей страны.

Над ними работали сообща: строители подготовили подмостки, а крымские художники нанесли рисунок специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей.

Самый обаятельный и привлекательный строитель Крымского моста совсем недавно стал на год старше - коту исполнилось 4 года.

И его поклонники предложили увековечить усатого трудоголика. Но если раньше шла речь о картинах, поэмах и скульптурах, то теперь они предложили нанести изображение Мостика на один из крымских поездов.

Появится ли поезд с портретом рыжего прораба пока неизвестно, но зато уже есть гигантская картина на автодорожной опоре.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поклонники хотят украсить поезд через Крымский мост изображением рыжего кота

Символу стройки века исполнилось четыре года (подробнее)

Поклонники предлагают отлить в бронзе памятник коту Мостику

Талисман стройки века пробует себя в качестве фотомодели и делает селфи (подробнее)

Кот Мостик снял видео про выходной: Бегаю по стройке века и всех лично поздравляю. С Днем строителя! Всем молока!

Пользователи соцсети подарили стихи главному прорабу Крымского моста и подыскали невесту (подробнее)

Кот Моста: «Мяу! Строительный инстинкт подсказывает, надо жать зеленую кнопку!»

Главный прораб Крымского моста не взял отпуск летом, а продолжает работу (подробнее)

Кот Мостик: «Укладка рельсов моими глазами! А шпалы вообще на шпроты в банке похожи! Видите?!»

Главный прораб Крымского моста усердно трудится над железнодорожной частью объекта (подробнее)

Кот Мостик: «Передо мной даже КамАЗы притормаживают! Мяу!»

Главный прораб Крымского моста рассказал, как проводит летние деньки (подробнее)

Кот Мостик отметил трехлетие: ему накрыли стол с креветками

В подарок символ моста получил медаль с надписью «Главный начальник» (подробнее)

"Шпалы должны лежать ровно!": Главный прораб Крымского моста провел котоинспекцию укладки рельсов

Кот Мостик ударно трудится на железнодорожной части стройки века (подробнее)

Личной жизнью заниматься некогда: Кот Мостик решил искать невесту, когда по мосту пойдут поезда

Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив планируют сдать в декабре 2019 года (подробнее)

Кот Крымского моста: Поклонники пишут мои портреты и выстраиваются в очередь на «усыновление»

Рыжий талисман стройки века не спешит покидать отряд мостостроителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мост через Керченский пролив»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вероника Скворцова: За последние 5 лет волонтеры-медики проработали в российских больницах более 2,7 миллионов часов
В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев. Министр здравоохранения, участвующая в нем, ответила на вопросы «Комсомольской правды»
Новости 24
Руководство «Крымских морских портов» нанесло предприятию ущерб в 43 миллиона рублей
Собеседование прошел: Сергей Шахов остался на посту главы МЧС Крыма
На Украине освобожден задержанный «Единорос» из Севастополя
В «Крымавтотрансе» уволены две трети руководителей
В Феодосии запустят муниципальные маршруты с новыми автобусами
Кадеты и офицеры Следкома Крыма помогли с уборкой ветерану, живущему в селе
СБУ обнародовала досье на задержанного «Единороса» из Севастополя
Очередной руководитель «Крым-Фармации» попал под следствие за разбазаривание
Канадские самолеты свяжут Симферополь с Воронежем
Украина рассчитывает покрыть 80% Крыма сигналом своего радиовещания
По заветам Аксенова: «Крымские морские порты» получили нового руководителя
За эту неделю владельца «Тайгана» оштрафовали на 600 тысяч
Десять лет тюрьмы за две зарплаты: Симферополец ответит за ограбление офисов микрозаймов
В Крыму небогатые семьи с детьми могут получить до 900 тысяч рублей на новое жилье
Украинка ехала в Крым на иномарке «Lexus» с фальшивыми документами
В Симферополе открыли 14 пунктов обогрева
В Москве поймали крымских мошенников, продававших поддельные полисы КАСКО
Погода в Крыму на 5 декабря: До +8 градусов и облачно
В Симферополе и Севастополе 5 декабря частично отключат электричество
На Украине задержали члена севастопольского отделения «Единой России»
В Крыму продавец-кассир АЗС присвоила 42 тысячи рублей
Пришлось вылезать в окно: Владелец джипа из Севастополя показал мастерство парковки
Крым стал одним из самых успешных регионов России по эффективности местных властей
В Крыму ответили на заявление президента Казахстана о полуострове
В Алуште отдали под суд инженера-газовщика
«Хорошо же, как в Крыму!»: Шнур сравнил отдых в Альпах и на полуострове
4 декабря часть Симферополя останется без воды
В 2020 году в Керчи начнется строительство двух вертолетоносцев