Крымский мост разукрасили граффити: Кот Мостик и строитель украсили одну из опор

Серое бетонное основание величественного сооружения через Керченский пролив заиграло яркими красками: одну из автодорожных опор украсил огромный рисунок.

Статного мужчину в каске и спецовке изобразили на фоне Крымского моста: у ног мостостроителя лохматая собака, а на руках пригрелся рыжий кот.

- Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста - котом Мостиком и псом Цыганом. Они провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу - с первых свай до финальных рельсов, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост». - Рисунок высотой почти 20 метров выполнен на автодорожной опоре.

Полюбоваться необычной картиной смогут пассажиры поездов, которые поедут через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов.

На масштабное произведение ушло две недели. Граффити посвящено команде, строящей Крымский мост - это 15 тысяч инженеров и рабочих со всей страны.

Над ними работали сообща: строители подготовили подмостки, а крымские художники нанесли рисунок специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей.

Самый обаятельный и привлекательный строитель Крымского моста совсем недавно стал на год старше - коту исполнилось 4 года.

И его поклонники предложили увековечить усатого трудоголика. Но если раньше шла речь о картинах, поэмах и скульптурах, то теперь они предложили нанести изображение Мостика на один из крымских поездов.

Появится ли поезд с портретом рыжего прораба пока неизвестно, но зато уже есть гигантская картина на автодорожной опоре.

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