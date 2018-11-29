2018-11-29T18:06:41+03:00
Общество

Кот Мостик отметил трехлетие: ему накрыли стол с креветками

В подарок символ моста получил медаль с надписью "Главный начальник" [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Главный символ Крымского моста кот Мостик отметил 29 ноября трехлетие. Строители подарили ему медаль с надписью «главный начальник».

Видео торжественного момента блогер разместил на своей странице в соцсетях.

Кот Мостик отметил День рождения.Видео: социальные сети

- Дорогой наш котик Мостик, в твой день рождения мы хотим тебе вручить медаль, которую ты, безусловно, заслужил – главный начальник, - обратились к нему строители.

- То, что я главный начальник, по морде видно! А теперь официально - с медалью на шее. Пойду #песЦыган хвастаться, а по дороге еще поздравлений с днем рождения насобираю, - написал хвостатый блогер.

Коту накрыли праздничный стол и подарили целую миску креветок. Символу моста даже чистили каждую креветку отдельно.

Рыжий прораб отлично чувствует себя и в рабочие будни. Никой серости или тоскливых ноток! Все ярко и солнечно. На работу как на праздник! Мировая известность не мешает быть ему оптимистом и трудоголиком!

- Стройка века - это не просто мой дом, а место, где всегда кипит жизнь. Мяу! - кот не лишен сентиментальности.

Но иногда, если необходимо, он отправляется в командировку на автомобиле.

В июне кот моста был в отпуске - на Чемпионате мира по футболу. Мостику даже подарили паспорт болельщика. Конечно же, презент - от любимого Михалыча. Символ стройки побывал в Сочи, Москве и Питере. Продегустировал местную кухню, пообщался со своими фанатами и конечно же всласть поболел за сборную России.

Сейчас Мостик контролирует стройку железнодорожной части Крымского моста и строит планы на будущее.

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