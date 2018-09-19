2018-09-19T09:27:53+03:00
Общество

Кот Моста: Звездная болезнь не мешает мне весело отдыхать и ударно работать!

Талисман Крымского моста рассказывает о своих буднях и праздниках [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Главный мостостроитель - настоящая звезда! Фото: кот Моста/Facebook.Главный мостостроитель - настоящая звезда! Фото: кот Моста/Facebook.
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- Хочу посмотреть на мост с воды. Морской болезни у меня нет, а со звездной плавать никто не запрещает! - так озорно подписан снимок на странице кота Моста в Facebook.

Рыжий любит прокатиться с ветерком на катере. Фото: кот Моста/Facebook

Рыжий любит прокатиться с ветерком на катере. Фото: кот Моста/Facebook

Хвостатый прораб та еще знаменитость – он признан талисманом Крымского моста.

Поклонники с него даже портреты пишут! Во время Чемпионата мира по футболу кот Моста обрел еще и славу супер-болельщика. Оле! Оле! Оле! Оле! Россия, вперед!

Но художникам не каждый день позировать нужно, да и ЧМ-2018 уже отгремел и отшумел.

Солнечный цвет к лицу главному мостостроителю. Фото: кот Моста/Facebook

Солнечный цвет к лицу главному мостостроителю. Фото: кот Моста/Facebook

Рыжий прораб отлично чувствует себя и в рабочие будни. Никой серости или тоскливых ноток! Все ярко и солнечно. На работу как на праздник! Мировая известность не мешает быть ему оптимистом и трудоголиком!

Жить в гуще событий одно удовольствие: машины уже едут, а поезда чуть позже начнут курсировать. Фото: кот Моста/Facebook

Жить в гуще событий одно удовольствие: машины уже едут, а поезда чуть позже начнут курсировать. Фото: кот Моста/Facebook

- Стройка века - это не просто мой дом, а место, где всегда кипит жизнь. Мяу! - кот не лишен сентиментальности.

Но иногда, если необходимо, он отправляется в командировку на автомобиле.

Кот - лучший навигатор, но пока загружены только карты Тамани и Керчи. Фото: кот Моста/Facebook

Кот - лучший навигатор, но пока загружены только карты Тамани и Керчи. Фото: кот Моста/Facebook

Водителю с ним спокойно - Мостик отлично ориентируется в окрестностях Керченского пролива.

А на стройке ему и вовсе знаком каждый болт.

Это тележка для перевозки пролетов. Фото: кот Моста/Facebook

Это тележка для перевозки пролетов. Фото: кот Моста/Facebook

Он не только знает всю мудренную оснастку, но понимает, как ее по-хозяйски использовать: - На тележке, когда надвижку закончим, рыбу мне будут привозить, в проливе ее теперь много!

Аппетит у Мостика хороший, но как не крути, все-таки главное для него не еда, а стройка.

Любимая работа – это когда встретил на ней рассвет. Фото: кот Моста/Facebook

Любимая работа – это когда встретил на ней рассвет. Фото: кот Моста/Facebook

- А кто из вас встречает и провожает солнце на работе? - задает вопрос своим фанатам рыжий.

Впереди еще много трудовых будней, а значит и свежие снимки не заставят себя ждать. Мяу!

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