Кот Моста: Звездная болезнь не мешает мне весело отдыхать и ударно работать!
- Хочу посмотреть на мост с воды. Морской болезни у меня нет, а со звездной плавать никто не запрещает! - так озорно подписан снимок на странице кота Моста в Facebook.
Рыжий любит прокатиться с ветерком на катере. Фото: кот Моста/Facebook
Хвостатый прораб та еще знаменитость – он признан талисманом Крымского моста.
Поклонники с него даже портреты пишут! Во время Чемпионата мира по футболу кот Моста обрел еще и славу супер-болельщика. Оле! Оле! Оле! Оле! Россия, вперед!
Но художникам не каждый день позировать нужно, да и ЧМ-2018 уже отгремел и отшумел.
Солнечный цвет к лицу главному мостостроителю. Фото: кот Моста/Facebook
Рыжий прораб отлично чувствует себя и в рабочие будни. Никой серости или тоскливых ноток! Все ярко и солнечно. На работу как на праздник! Мировая известность не мешает быть ему оптимистом и трудоголиком!
Жить в гуще событий одно удовольствие: машины уже едут, а поезда чуть позже начнут курсировать. Фото: кот Моста/Facebook
- Стройка века - это не просто мой дом, а место, где всегда кипит жизнь. Мяу! - кот не лишен сентиментальности.
Но иногда, если необходимо, он отправляется в командировку на автомобиле.
Кот - лучший навигатор, но пока загружены только карты Тамани и Керчи. Фото: кот Моста/Facebook
Водителю с ним спокойно - Мостик отлично ориентируется в окрестностях Керченского пролива.
А на стройке ему и вовсе знаком каждый болт.
Это тележка для перевозки пролетов. Фото: кот Моста/Facebook
Он не только знает всю мудренную оснастку, но понимает, как ее по-хозяйски использовать: - На тележке, когда надвижку закончим, рыбу мне будут привозить, в проливе ее теперь много!
Аппетит у Мостика хороший, но как не крути, все-таки главное для него не еда, а стройка.
Любимая работа – это когда встретил на ней рассвет. Фото: кот Моста/Facebook
- А кто из вас встречает и провожает солнце на работе? - задает вопрос своим фанатам рыжий.
Впереди еще много трудовых будней, а значит и свежие снимки не заставят себя ждать. Мяу!
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