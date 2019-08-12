Кот Мостик снял видео про выходной: Бегаю по стройке века и всех лично поздравляю. С Днем строителя! Всем молока!
Рыжий кот, ставший талисманом моста через Керченский пролив, отметил наравне со всеми профессиональный праздник. И даже стал героем коротенького ролика.
- Самый важный праздник! Бегаю по стройке века и всех лично поздравляю. С Днем строителя! Всем молока! - так хвостатый блогер прокомментировал свое видео.
Как Мостик встретил День строителя .Талисман свой профессиональный праздник встретил с коллегами-мостостроителями. Видео: кот Моста/VK
В его адрес тут же посыпались восторженные поздравления от пользователей соцсети.
Свое восторг поклонники выражали не только в прозе, но и в стихах.
Стройка века - Крымский мост. Фото: Кот Моста/VK
«Крымский мост стоит красавец
Он построен на века
Здесь строители старались
Чтоб помчались поезда.
Главный тут начальник стройки
Блогер Мостик и звезда,
За порядком следит строго
На своем посту всегда...» - написал один из фанатов.
Тут же эстафету подхватил другой:
«Наша лапа, знаменитость Ты такая милота
И Начальник всем на зависть
И Строитель хоть куда!…»
Чуть раньше Мостик отметил еще один праздник: День холостяка.
Работа и только работа. Фото: Кот Моста/VK
- Холостяки, с праздником нас! Отмечаю, как всегда, на рабочем месте. Стройка века - моя единственная любовь, кроме красного дивана, конечно, - в очередной раз обозначил свое семейное положение хвостатый.
Ой, что началось!
Пользователи дружно заявили: - Ненадолго ты в холостяках. Такой красавец один не останется. Котик! А как же продолжение рода? Может, пора и пару подыскать - вместе будете железнодорожный мост открывать!
Нашлись и Фомы неверующие: - Ага, холостяк... Там, наверное, по всему мосту рыжие упитанные котята бегают.
Невеста для Мостика. Фото: Наташа Богатырева/VK
Кто-то и вовсе пошел напролом и прислал коту фото невесты: - Ничего подобного, холостяком не останешься. Мостик, наша Сима ждет тебя! Красивая же!
Кот Мостик на все происки дал твердый ответ: - До конца стройки века - никаких невест!
Отдал он должное и Дню железнодорожника.
Кот знает все тонкости укладки шпал через Керченский пролив. Фото: Кот Моста/VK
- Ох, сколько же у меня профессиональных праздников, - справедливо заметил кот.
Внимательные поклонники тут же задали ему вопрос: - А что за штуковины у тебя под передними лапками? Одна красная, такая кренделечком по форме, вроде закреплена. А вторая штуковина кремового оттенка по форме брусочком - просто лежит, причем не на всех шпалах. Объяснишь?
Кот Моста дал исчерпывающий ответ: - Это рельсовое скрепление АРС, на нем держатся рельсы.
И весь прогрузился в рабочий процесс.
Пешеходная дорожка для обслуживания железной дороги. Фото: Кот Моста/VK
- Скоро это будет пешеходная дорожка для обслуживания железной дороги, а пока – котоходная для проверки ее строительства, - заявил главный котоинспектор.
Главное правильно выбрать рычаг. Фото: Кот Моста/VK
И снова взялся демонстрировать свои познания в технике: - Запоминайте: нажимаю правый большой рычаг – креветки, левый – рыба! Маленькие – погладить. Теперь это не кран, а моя машина для управления перерывами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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