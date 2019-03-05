«Берем креветки, заворачиваем в блин»: Кот Мостик показал, как отмечать Масленицу
Рыжий символ моста через Керченский пролив - тот еще гурман. Котейка обедает как настоящая звезда, на столе у него исключительно любимые блюда.
Он обожает морепродукты, и сотрудники точки общепита с уважением относятся к небольшим слабостям знаменитого мостостроителя. Правда, с приходом Масленицы подача деликатеса немного изменилась. Тренд этой недели: блины с морепродуктами.
- Когда попросил в столовой завернуть креветки с собой. Люблю Масленицу и поваров на стройке века, - и рыжик похвалился в соцсетях фотографией аппетитных румяных конвертиков с начинкой из морепродуктов.
Пользователи соцсетей одобрили увиденное: - Мостик, у вас в столовой на этой неделе отличная обертка для креветок! Заходи туда почаще, пусть в такую же еще пару котлет завернут и сметанки пол-литра.
Все дороги ведут в столовую. Фото: Кот Моста/VK
- Сегодня меня не отвлекать, я на срочной проверке столовой, - мигом среагировал пушистый и отправился за добавкой.
Звездный кот считает, что и март пришел исключительно благодаря ему.
Дорогу весне открыл Мостик. Фото: Кот Моста/VK
- Открыл шлагбаум, запускаю весну на стройку века, - так подписал он очередной фотошедевр.
Правда, великолепному мостостроителю ничто кошачье не чуждо.
Иногда взрослым хочется побыть детьми. Фото: Кот Моста/VK
- Не ободрал диван, а по-кошачьи украсил! - расшалился-разыгрался, как маленький котенок, хвостатый прораб. - Мяу!
Игра продолжилась.
Коты тачек не боятся. Фото: Кот Моста/VK
И вот кот Мостик уже в тележке: - Михалыч обещал сегодня на крутой тачке покатать… Покатал. Хорошо, когда у твоих друзей есть чувство юмора.
Природа - хорошо, а стройка все же лучше! Фото: Кот Моста/VK
А потом и вовсе убежал на прогулку в окрестностях моста, но вскоре ему надоело бить баклуши, и он спохватился: - Мяу, Михалыч, поехали на стройку, моя естественная среда обитания давно уже там, а не в природе!
Вернулся на рабочее место и стал котоинспектором. Ведь совсем недавно Мостик заявил, что шпалы на железнодорожном мосту должны лежать, ровно, как полоски на его шикарном хвосте.
- Проверил все 14 готовых километров железной дороги! Кто мяулодец? Я мяулодец!, - кот внимательно проинспектировал каждый сантиметр, буквально рентгеном просветил.
Котоинспекция на Крымском мосту.Все проверил, все просмотрел. Видео: Кот Моста/VK! другой источник
После трудовой смены. Фото: Кот Моста/VK
Устал, вымотался и чуть растерялся: - То ли с дневной сменой в городок ехать отдыхать, то ли с вечерней на стройку вернуться...
Фанаты, как всегда поддержали.
- Мостик, надо выспаться! Рыжулька, езжай домой, прыгай в машину к Михалычу - стакан молока на ночь и на мягкий диванчик!
- Завтра будет сил как у богатыря на новую рабочую смену!
- Ты не только мяумолодец, Мостюня, ты еще и мурмолодец и умничка!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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