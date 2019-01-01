Кот Мостик: 1 января можно целый день спать!

Первое января, пожалуй, самый выходной день, из всех выходных. Новый год! И хвостатый строитель Крымского моста - рыжий кот распорядился праздничным днем по своему усмотрению.

- Люблю первое января, можно целый день спать! Поесть и снова спать, - такой пост появился на страничке Мостика в соцсетях.

В подтверждение своих слов рыжий прораб стройки века разместил видео, на котором продемонстрировал, как он вовсю наслаждается праздничным бездельем и ничегонеделанием. Вдобавок усатый талисман Крымского моста весьма амбициозно подписал свою фотографию под новогодней елочкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/684884" frameborder="0"></iframe> Кот Мостик и 1 января..Можно целый день спать! Поесть и снова спать. А у вас такое же начало года? Видео: Кот Моста/FB! другой источник

- С Новым годом! - Мостик, не страдающий излишней скромностью, не постеснялся напомнить о своей важности и значимости. - Уверен, год будет хорошим, потому что с вами буду я! Рыжие коты-строители приносят удачу!

Накануне же, 31 декабря, Мостик взял на себя миссию оракула.

Новоявленный ясновидящий твердо пообещал своим поклонникам, что 2019 год будет замурчательным, то есть замечательным. Нужно только много работать, помогать друзьям и любить своих родных.

Надо сказать, что кот - трудоголик, каких еще нужно поискать. В свое время он раскритиковал в пух и прах, тех, кто плачется на первый рабочий день недели- понедельник.

И вмиг стал оппонентом своему соплеменнику - коту Гарфилду. Ведь этот популярный герой комиксов, известен всему миру, как автор фразы: «I hate Mondays» - «Ненавижу понедельники!».

Мало того Мостик даже не заводит семью, чтобы трудиться с полной отдачей. Главный символ стройки века начнет устраивать личное счастье, лишь когда завершиться возведение железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Рыжий кот объяснил, что он известный холостяк, но готов заняться устройством семейного гнездышка, как только Крымский мост окончательно будет готов и принят в эксплуатацию: - Я же лично президенту обещал все проконтролировать!

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