2018-12-27T11:24:27+03:00
Общество

Личной жизнью заниматься некогда: Кот Мостик решил искать невесту, когда по мосту пойдут поезда

Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив планируют сдать в декабре 2019 года
Надежда ДАЦЮК
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Мостик повышает производительность труда. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Мостик повышает производительность труда. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Главный символ стройки Крымского моста кот Мостик решил отложить поиски невесты, пока не закончится стройка железнодорожной части транспортного перехода через пролив.

- Я - самый знаменитый холостяк! С таким темпом строительства личной жизнью заниматься некогда! Автодорожный мост сдал, сейчас железнодорожный строю. О невесте мечтал котенком, а сейчас работы - тьма! Семейным положением займусь, как только Крымский мост окончательно сдам. Я же лично президенту обещал все проконтролировать, - цитирует инфоцентр послание Мостика о перспективах личной жизни.

В этом году коту Мостику исполнилось три года. Еще котенком в 2015 году его подобрали в Тамани первые охранники стройки. Постепенно он стал настоящим контролером – то со строителями в машине ездит, то наблюдает за установкой свай с высоты. Коту завели аккаунты в соцсетях, куда добавились десятки тысяч подписчиков.

Еще недавно, перед открытием моста для машин, Мостик хотел найти себе невесту в Крыму и закончить холостяцкую жизнь.

- Вы за меня не бойтесь, холостяком долго ходить не стану, я же завидный жених, медийная личность. Недавно в топе самых популярных котиков отметили. А то, что на третьем месте, — это какое-то недоразумение! И мои подписчики так считают. Уверен, подсчет голосов велся с ошибками, необходимо перепроверить результаты, я на стройке по три раза все проверяю и ошибок не допускаю, — писал Мостик в своем блоге после того, как попал в список самых популярных котов 2018 года.

Практически каждый день кот сообщает 46 тысячам подписчиков в Instagram о том, как идет стройка.

Напомним, автодорожную часть моста открыли 16 мая. Первым проехал президент РФ Владимир Путин, затем в путь отправились журналисты "Комсомолки". Желание увидеть мост своим глазами было настолько велико, что люди даже брали такси, чтобы проехать на машине через Керченский пролив. Открытие железнодорожной части планируют на декабрь 2019 года. Первые железнодорожные рельсы на мосту уложили в июле. Уже известно, что продавать билеты на первые поезда в Крым начнут 9 декабря 2019 года.

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