"Шпалы должны лежать ровно!": Главный прораб Крымского моста провел котоинспекцию укладки рельсов

Рыжий кот, негласный символ Крымского моста, трудится на стройке века, не жалея лап и времени.

- Сегодня на вахту с псом Цыган едем вместе. Зарядили позитивом целый автобус на неделю вперед! – так бодренько началась рабочая вахта у мурлыки и его помощника.

Но если собака выбегает из салона автобуса на своих четырех лапах, то кота бережно несут на руках, отдавая дань уважения его звездной особе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/693899" frameborder="0"></iframe> Кот Мостик поделился секрет бодрого начала понедельника.- Сегодня на вахту с псом Цыган едем вместе. Зарядили позитивом целый автобус на неделю вперед! – так радостно начался понедельник у мурлыки и его помощника. Видео: Кот Моста/VK! другой источник

Самый пушистый начальник в мире - Мостик. Фото: Кот Моста/VK

- Везет моим строителям... Такой крутой мост строят, да еще и с таким пушистым начальником, - у кота иногда слишком ярко проявляются признаки звездной болезни,но ему и правда есть чем гордиться.

Под чутким руководством Мостика через Керченский пролив уже наладилось движение легковушек, автобусов и грузовики. Сейчас же кипит работа на железнодорожной части Крымского моста и у пушистого хлопот полон рот. Ни одна мелкая деталька не ускользнет от кошачьего острого глаза!

Шпалы должны лежать ровно, как полоски на хвосте. Фото: Кот Моста/VK

- Котоинспекция укладки рельсов! Шпалы должны лежать ровно, как полоски у меня на хвосте, проверю каждую, - главный мостостроитель держит своих коллег в тонусе, тем более, что эталон идеальной укладки железнодорожных путей - хвост, всегда при нем.

Кот не хочет, чтобы его красота отвлекала строителей от работы. Фото: Кот Моста/VK

Пушистый строитель каждый сантиметр проверяет лично, а как же иначе?! Но зная о магической привлекательности своей натуры, время от времени приводит своих слишком впечатлительных коллег в чувство: - Да-да, я очень красивый, но смотреть лучше на дорогу!

Сам же хвостатый старается везде успевать – служебные обязанности выполнить на все 100 процентов и личное любопытство удовлетворить.

- И днем и ночью кот ученый все ходит по… мосту! Сначала рельсы у железнодорожного проверить, а потом - на автомобильный, фуры с молоком считать, - рассказывает кот о своих насыщены трудовых буднях.

Кот сел на травяную диету. Фото: Кот Моста/VK

Работа работой, но не забывает пушистый и о свой физической форме – все-таки весна на пороге. Пусть Мостик и закоренелый холостяк, хоть и принес обет безбрачия до полного запуска Крымского моста, но все-таки внешнему виду отдает должное.

Решил сбросить лишние граммы, нажитые за холодное время года, и по совету знатоков попытался перейти на растительную пищу.

. - Мяу! Бррр! Пожевал травы, - и кот признался в проигрыше. - Вегетарианцем мне точно не быть, пойду в столовую стресс снимать рыбой.

Фанаты готовы поддержать Мостика в любом начинании и не жалеют для своего любимца добрых слов.

- Красивый ты такой, дай поцелую!

- Рыжий Мостюша в рыжих лучах на серо-голубом фоне!!! Красота как всегда!!!

- Чувствуется уверенная поступь истинного хозяина моста!

- Мостик - ты конкретный мастер! Уважуха.

- Трудяга! ХвостКонтроль не дремлет!

- Мостюша, ты очень добрый кот - кто ни возьмет тебя на руки, у всех улыбка и очень доброе выражение лица и мы улыбаемся, глядя на тебя.

- Мостик, сам понимаешь, без тебя ничего бы не получилось!

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