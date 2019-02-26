"Шпалы должны лежать ровно!": Главный прораб Крымского моста провел котоинспекцию укладки рельсов
Рыжий кот, негласный символ Крымского моста, трудится на стройке века, не жалея лап и времени.
- Сегодня на вахту с псом Цыган едем вместе. Зарядили позитивом целый автобус на неделю вперед! – так бодренько началась рабочая вахта у мурлыки и его помощника.
Но если собака выбегает из салона автобуса на своих четырех лапах, то кота бережно несут на руках, отдавая дань уважения его звездной особе.
Кот Мостик поделился секрет бодрого начала понедельника.- Сегодня на вахту с псом Цыган едем вместе. Зарядили позитивом целый автобус на неделю вперед! – так радостно начался понедельник у мурлыки и его помощника. Видео: Кот Моста/VK! другой источник
Самый пушистый начальник в мире - Мостик. Фото: Кот Моста/VK
- Везет моим строителям... Такой крутой мост строят, да еще и с таким пушистым начальником, - у кота иногда слишком ярко проявляются признаки звездной болезни,но ему и правда есть чем гордиться.
Под чутким руководством Мостика через Керченский пролив уже наладилось движение легковушек, автобусов и грузовики. Сейчас же кипит работа на железнодорожной части Крымского моста и у пушистого хлопот полон рот. Ни одна мелкая деталька не ускользнет от кошачьего острого глаза!
Шпалы должны лежать ровно, как полоски на хвосте. Фото: Кот Моста/VK
- Котоинспекция укладки рельсов! Шпалы должны лежать ровно, как полоски у меня на хвосте, проверю каждую, - главный мостостроитель держит своих коллег в тонусе, тем более, что эталон идеальной укладки железнодорожных путей - хвост, всегда при нем.
Кот не хочет, чтобы его красота отвлекала строителей от работы. Фото: Кот Моста/VK
Пушистый строитель каждый сантиметр проверяет лично, а как же иначе?! Но зная о магической привлекательности своей натуры, время от времени приводит своих слишком впечатлительных коллег в чувство: - Да-да, я очень красивый, но смотреть лучше на дорогу!
Сам же хвостатый старается везде успевать – служебные обязанности выполнить на все 100 процентов и личное любопытство удовлетворить.
- И днем и ночью кот ученый все ходит по… мосту! Сначала рельсы у железнодорожного проверить, а потом - на автомобильный, фуры с молоком считать, - рассказывает кот о своих насыщены трудовых буднях.
Кот сел на травяную диету. Фото: Кот Моста/VK
Работа работой, но не забывает пушистый и о свой физической форме – все-таки весна на пороге. Пусть Мостик и закоренелый холостяк, хоть и принес обет безбрачия до полного запуска Крымского моста, но все-таки внешнему виду отдает должное.
Решил сбросить лишние граммы, нажитые за холодное время года, и по совету знатоков попытался перейти на растительную пищу.
. - Мяу! Бррр! Пожевал травы, - и кот признался в проигрыше. - Вегетарианцем мне точно не быть, пойду в столовую стресс снимать рыбой.
Фанаты готовы поддержать Мостика в любом начинании и не жалеют для своего любимца добрых слов.
- Красивый ты такой, дай поцелую!
- Рыжий Мостюша в рыжих лучах на серо-голубом фоне!!! Красота как всегда!!!
- Чувствуется уверенная поступь истинного хозяина моста!
- Мостик - ты конкретный мастер! Уважуха.
- Трудяга! ХвостКонтроль не дремлет!
- Мостюша, ты очень добрый кот - кто ни возьмет тебя на руки, у всех улыбка и очень доброе выражение лица и мы улыбаемся, глядя на тебя.
- Мостик, сам понимаешь, без тебя ничего бы не получилось!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кот Моста: Швы на железнодорожной арке проверил, поехали к котлетам!
Талисман стройки века приступил к работе после новогодних праздников (подробнее)
Кот Мостик: В Новом году все будет заму-у-у-урчательно!
Рыжий талисман стройки века сделал прогноз на 2019 год (подробнее)
Кот Мостик: 1 января можно целый день спать!
Рыжий талисман рассказал, чем занимался в этот вторник (подробнее)
Личной жизнью заниматься некогда: Кот Мостик решил искать невесту, когда по мосту пойдут поезда
Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив планируют сдать в декабре 2019 года (подробнее)
Пользователи соцсетей подозревают подмену кота Моста
Талисман стройки века публично опровергает эти слухи (подробнее)
"Еду в отпуск!" Кот Моста отправляется на Чемпионат Мира по футболу
Михалыч подарил ушастому паспорт болельщика, а поклонники не узнали рыжего на свежем снимке. (подробнее)
Кот Крымского моста: Поклонники пишут мои портреты и выстраиваются в очередь на «усыновление»
Рыжий талисман стройки века не спешит покидать отряд мостостроителей (подробнее)
Кот Мостик поделился секрет бодрого начала понедельника.- Сегодня на вахту с псом Цыган едем вместе. Зарядили позитивом целый автобус на неделю вперед! – так радостно начался понедельник у мурлыки и его помощника. Видео: Кот Моста/VK! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU