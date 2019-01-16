Кот Моста: Швы на железнодорожной арке проверил, поехали к котлетам!

Рыжий кот - главный прораб Крымского моста, очень даже яркая звезда соцсетей. На страничке Мостика всегда красивые фото и свежая информация.

Праздники прошли, впреди трудовые будни. Фото: Кот Моста/VK

- Отдохнул, отоспался, теперь снова в бой! 2019 год объявляю годом моего железнодорожного моста, - публично стряхивает с себя праздность Мостик.

Зимние каникулы пушистый провел на славу: поработал ясновидящим и предсказал всем своим фанатам заму-у-у-урчательный 2019 год, затем отдохнул от трудов праведных. И снова приступил к выполнению обязанностей.

Дружный коллектив - залог успешной работы. Фото: Кот Моста/VK

- Приехал на стройку с поздравлениями! Проверок сегодня не будет, только обнимашки, - первый рабочий день нового года Мостик начинает с приятных моментов.

Затем занимается дизайнерскими проблемами. Поговорку, что встречают по одежке, никто не отменял.

Рыжее на зеленом - это креативно и красиво. Фото: Кот Моста/VK

- У нас на стройке века стильно и ярко! Какой там цвет сейчас в тренде? Пусть будет зелёный, - кот четко расставил акценты по цветовым предпочтениям.

Но делу время, а потехе час. И рыжий с головой окунается в рабочие будни.

- За свою работу нужно испытывать чувство гордости, иначе зачем тогда вообще работать? – делает высокопарное заявление и с головой окунается в прорабские хлопоты.

Главное внимание, конечно же - строящейся железной дороге.

Кот контролирует каждый сантиметр стройки века. Фото: Кот Моста/VK

- Дышите – не дышите! Проверяем швы на железнодорожной арке с дефектоскопистами, - Мостик подстраховывает чуткую аппаратуру и профессионализм коллег острым кошачьим зрением и нюхом.

В столовую хочу - котлеты дегустировать. Фото: Кот Моста/VK

Работа спорится, но обед никто не отменял. Да и притомился хвостатый строитель: - Давно я столовую не проверял. Михалыч, забирай меня с арки, поехали к котлетам!

После сытного перекуса рыжий мостостроитель решил отдохнуть от трудов праведных.

Для полной релаксации спрятался подальше от посторонних глаз: - Под стулом сидеть удобнее, чем на стуле, странно, что люди этого не понимают!

Кот Мостик: Под стулом сидеть удобнее, чем на стуле!.Рыжий мостостроитель решил отдохнуть от трудов праведных. Для полной релаксации спрятался подальше от посторонних глаз: - Под стулом сидеть удобнее, чем на стуле, странно, что люди этого не понимают! Видео: Кот Моста/VK

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