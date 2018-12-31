Кот Мостик: В Новом году все будет заму-у-у-урчательно!

Мостик - рыжий кот, который носит титул главного оберега Крымского моста, решил стать оракулом. Новогодье самое время для проявления различных магических свойств и талантов!

Хвостатый и усатый мостостроитель решил быть оригинальным: не стал ограничивать себя постами, а записал небольшой видеоклип, где исполняет роль ясновидящего.

- Новогодние предсказания от меня! Получите свой прогноз на Новый год. Вы знаете, если я что-то пообещал, это обязательно сбудется, - уверен кот в своих магических свойствах.

Новогодние предсказания от Кота Моста.Новогодние предсказания от рыжего талисмана стройки века. - Получите свой прогноз на Новый год. - Вы знаете, если я что-то пообещал, это обязательно сбудется, - кот Моста уверен в своих чарах. Видео: Кот Моста/ФБ

Предсказаний уйма, только успевай читать слова, которые мельтешат, как любимый деликатес Мостика - креветки.

Разобраться в суетливой смене букв на экране не совсем просто, но понятно одно, как белый день одно: - Новый год обещается быть заму-у-у-урчательным!

В переводе с кошачьего языка на человеческий - замечательным! Все отлично, нужно только, как следует поработать и удача не заставит себя ждать!

Фанаты рыжего талисмана в свою очередь тоже делятся самыми добрыми и положительными чувствами: - Поздравляем тебя, Мостик, Михалыча, всех-всех строителей Крымского моста, всех твоих, Мостик, подписчиков с наступающим Новым годом! Открытие движения по Крымскому мосту - главное событие прошедшего года! От всей души желаем всем крепкого здоровья, удачи, успехов в работе, семейного благополучия и исполнения самых заветных желаний в Новом 2019 году! С наступающим всех!

Кот Мостика благосклонно относится к чувствам своих поклонников, хотя вот пожелания семейного счастья не принимает на свой счет: нет у него времени на личную жизнь. Рыжий решил искать супругу, когда по мосту пойдут поезда.

Железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив сдадут через год - в декабре 2019 года.

Вот тогда знаменитый Мостик и объявит имя, вернее кличку, своей прекрасной избраницы.

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