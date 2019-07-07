Кот Мостик: «Укладка рельсов моими глазами! А шпалы вообще на шпроты в банке похожи! Видите?!»

- В простонародье - Мостик. Самый знаменитый кот страны! Главный по стройке Крымского моста, - так с присущей скромностью представляет себя рыжий кот, который года три тому назад стал талисманом масштабного проекта.

Через Керченский пролив уже запустили автомобильное движение: больше года машины снуют между Краснодарским краем и Крымским полуостровом.

Дело теперь за поездами. Мостостроители трудятся над железнодорожной частью. Первые поезда должны пойти в декабре. Времени не так уж и много. Поэтому кот Мостик по уши в делах. Ведь он главный в котоинспекции, ведь его острое кошачье зрение способно замечать, что человеческому глазу не по силам.

Шпалы очень похожи на шпроты. Фото: Кот Моста/VK

- Укладка рельсов моими глазами! А шпалы вообще на шпроты в банке похожи! Видите? - сообщает кот Моста на своей страничке в соцсети.

Пост тут же начали комментировать пользователи соцсети

- Мостик! Что-то тебя последнее время на кулинарию потянуло: облака, как креветки, шпалы как шпроты, - пишут одни. – Они вроде больше похожи на клавиши аккордеона.

- Кривые рельсы кладу. И ржавые, - делают замечание другие.

Кот реагирует мгновенно и терпеливо объясняет технологические момента непрофессионалам: - Перед началом эксплуатации их будут чистить и шлифовать. А дальнейший уход за ними - это целый комплекс мероприятий.

Делу время, но обед никто не отменял.

Коту по душе мощная техника. Фото: Кот Моста/VK

- Заводи «коня». С ветерком до столовой довезешь, заодно и щебень подровняем, - отдает распоряжение наш герой, пытаясь совместить полезное с приятным: доехать до вкусного обеда и заодно принести пользу стройке.

Поклонники же выражают свою обеспокоенность за жизнь и здоровье рыжего: Мостик, почему без светоотражающего жилета? Это нарушение техники безопасности! Небезопасно так до столовой добираться!

Кот не полез за ответом в карман: - Когда такая ловкость от природы как у меня, техника безопасности соблюдается и без специальных средств!

После хорошей тарелки с креветками, а это как известно любимое блюдо рыжего, можно и голос подать.

Высоко сижу, громко мяукаю! Фото: Кот Моста/VK

- Сейчас как мяукну, на обоих берегах слышно будет! – примеривается к громкоговорителю-мегафону пушистый шалунишка.

И тут же получает поддержку от пользователей: - Мяукни, котик! Чтоб в белом доме слышно было!

Настает время и для игры.

Попал в объектив папарацци. Фото: Кот Моста/VK

- Сюрприз – это когда ты поджидаешь друга, чтобы выскочить из-за угла, а он фотографирует тебя сзади, - подтрунивает над собой кот.

Подержал на руках минутку? Отпускай! Дела ждут. Фото: Кот Моста/VK

Несмотря на внешнюю брутальность в душе Мостик нежен и ласков и не против понежиться на руках.

Но делу время, а потехе час: - Отпускай, дальше побегу!

Пользователи соцсети пребывают в восхищении от милых выходок: - Да, Мостенька, работа у тебя - у всех на руках побыть с утра, чтобы все погладили и зарядились позитивной энергией на весь день. Очень важная работа!

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