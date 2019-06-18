2019-06-18T08:47:24+03:00
Общество

Кот Мостик: «Передо мной даже КамАЗы притормаживают! Мяу!»

Главный прораб Крымского моста рассказал, как проводит летние деньки [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Грузовики притормаживают, завидя кота. Фото: Кот Моста/VKГрузовики притормаживают, завидя кота. Фото: Кот Моста/VK
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Столбик термометра упорно лезет к отметке +40: на Крымский полуостров пришла жара. Настоящее пекло. А котоинспектору стройки века зной нипочем.

Суровый, но справедливый начальник. Фото: Кот Моста/VK

Суровый, но справедливый начальник. Фото: Кот Моста/VK

- Я вам не милый котик, а суровый начальник! Сегодня с инспекцией на рельсах, - пушистый миляга, как всегда, в центре событий.

Рыжий не устает восхищаться мостом через Керченский пролив.

Мостик мечтает покорить космические вершины. Фото: Кот Моста/VK

Мостик мечтает покорить космические вершины. Фото: Кот Моста/VK

- Вы только посмотрите на эти болты! Вот это я громадину отстроил, - заявляет котяра, отбросив ложную скромность в сторону, и смело планирует себе блестящее будущее. - Думаю, мне по лапам браться за строительство космических кораблей!

Загар на шерсть лег неравномерно. Фото: Кот Моста/VK

Загар на шерсть лег неравномерно. Фото: Кот Моста/VK

Но все-таки случаются в кошачьей жизни и короткие передышки.

- Буду лениться, - вальяжно заявляет рыжий баловень. - Переверните меня на другой бок, этот уже загорел!

Чуть-чуть понежился на солнышке - и вот уже снова на четырех лапах.

Выходные с видом на работу. Трудоголики поймут Фото: Кот Моста/VK

Выходные с видом на работу. Трудоголики поймут Фото: Кот Моста/VK

- Летом на стройке выходных нет, есть пляжные перерывы, - кот, сбросив остатки неги, в очередной раз начинает инспектировать свое любимое детище.

Вглядывается, всматривается и все никак не налюбуется.

Птицы облюбовали окрестности моста. Фото: Кот Моста/VK

Птицы облюбовали окрестности моста. Фото: Кот Моста/VK

- Бесконечно можно смотреть на две вещи: на стройку века и на то, как я руковожу стройкой, - заявляет скромняга.

И объясняет, что здесь всегда шумно:

- Не от машин! Пернатые переговариваются. Надеюсь, по делу: решают, где мне лучше рыбу выловить!

Много белого и не хватает рыжего. Фото: Кот Моста/VK

Много белого и не хватает рыжего. Фото: Кот Моста/VK

Но потом спохватывается, будто вспомнил, что-то упустил серьезную и важную деталь.

- Окрас отличный! Я бы рыжих полос добавил, но по стандарту не положено.

Кот прекрасно вписывается в рабочую обстановку. Фото: Кот Моста/VK

Кот прекрасно вписывается в рабочую обстановку. Фото: Кот Моста/VK

И конечно же, находит сходство:

- Маскировка – мой конек. А вы думаете, почему все леса на стройке рыжие?

Грация и гармония. Фото: Кот Моста/VK

Грация и гармония. Фото: Кот Моста/VK

- Изящный изгиб, согласны? У кого лучше получилось: у меня или у моста? – грациозно выгибает спинку.

У рыжего мостостроителя много поклонников в соцсетях, которые с удовольствием отслеживают его похождения. Любуются, оставляют комментарии и в тоже время переживают, чтобы котейко не попал в беду. Ведь автодорожная часть работает на полную мощность, и каждый день по мосту проезжают тысячи машин.

- Вы за меня на дороге не бойтесь, передо мной даже КамАЗы притормаживают! - шутливо успокаивает своих фанатов Мостик. - Вот думаю: это из-за моего авторитета или полосатого хвоста?

Кот сделал правильный выбор. Фото: Кот Моста/VK

Кот сделал правильный выбор. Фото: Кот Моста/VK

И гордо выпячивает грудь, вспоминая недавнее прошлое:

- Мое самое смелое решение – совсем маленьким котенком не испугаться и пойти на шум начинающейся стройки века. Что получилось, сами видите! Мяу!

Действительно, рыжему будет, что котятам рассказать - он уже четвертый год курирует возведение моста через Керченский пролив. Хотя с личной жизнью он не торопится - всецело занят стройкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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