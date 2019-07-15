Кот Моста: «Мяу! Строительный инстинкт подсказывает, надо жать зеленую кнопку!»
Три года рыжий кот помогает возводить мост через Керченский пролив: вдохновляет бригады на трудовые подвиги и ведет тщательный контроль за всем, что происходит.
Кот изучает рельсосварочную машину. Фото: Кот Моста/VK
- Со стройкой века справился, в этих проводах и кнопках тоже разберусь! Строительный инстинкт подсказывает: надо жать зеленую, - пушистый изучает мудреную технику. - Это путевая рельсосварочная машина.
За кота переживают пользователи соцсети: - Мостик, не запутайся, и провода не тронь! Мостик, а этот агрегат тебе к лицу, то есть к морде. А чуть подальше, еще пульт управления виднеется. Может лучше на красную кнопочку нажать? Ты просто Кулибин! Эх! Какой же ты классный, Мостя!
Мостик полон сил и энергии. Фото: Кот Моста/VK
Да, Мостик, несмотря на отсутствие диплома о высшем образовании, ну, нет пока университета для кошачьей братии!, настойчиво занимается самообразованием.
Вдобавок, продолжает традицию своего знаменитого собрата. Помните, у Александра Сергеевича:
« И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом
Идет направо - песнь заводит
Налево - сказку говорит…»
Но не фантастические выдумки рассказывает на своей страничке в соцсети, а ведет летопись поэтапного строительства Крымского моста.
Рыжему есть чем делится, потому что он всегда в гуще событий: - Контроль с ветерком! Проверяю разборку рабочего моста.
Кот Моста: Проверка с ветерком.Видео: Кот Моста/VK
Звезду везде папарацци найдут. Фото: Кот Моста/VK
Но иногда коту хочется стать незаметным, он начинает играть в прятки, но зоркий глаз фотографа находит главного котоинспектора.
- А от человека с фотоаппаратом никак не спрячешься, - отмечает скромняга.
И снова вызывает всплеск самых эмоций у своих многочисленных фанатов: - Твое обаяние просто гипнотизирует всех!
Одна из поклонниц призналась, что мечтает, хоть раз потискать знаменитого кота с пушистой шубкой и мощными лапками, и даже поинтересовалась: - Интересно, сколько ты весишь?!
- Главное - не тяжелее моста, - отвечает рыжий баловень своим поклонникам.
Стройка века с высоты птичьего полета. Фото: Кот Моста/VK
Когда выдается свободная минутка, то он любуется Крымским мостом: красив, надежен, долговечен, изящен и прочен.
А потом котяря опять окунается с головой в работу.
Котоконтроль в действии. Фото: Кот Моста/VK
- Некогда позировать! - деловито заявляет трудяга.
Пользователи же, все как один, восторгаются стройкой века: - Нереальной красоты у тебя мост, Мостюша! Чудо невиданное!
Действительно, настоящее чудо: через Керченский пролив уже год, как шустро катаются легковушки, грузовики и автобусы. К Новому году промчится и первый скоростной поезде. И дорога на Крымский полуостров станет удобнее и комфортнее. Крым станет еще ближе к материку.
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ИСТОЧНИК KP.RU