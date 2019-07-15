Кот Моста: «Мяу! Строительный инстинкт подсказывает, надо жать зеленую кнопку!»

Три года рыжий кот помогает возводить мост через Керченский пролив: вдохновляет бригады на трудовые подвиги и ведет тщательный контроль за всем, что происходит.

Кот изучает рельсосварочную машину. Фото: Кот Моста/VK

- Со стройкой века справился, в этих проводах и кнопках тоже разберусь! Строительный инстинкт подсказывает: надо жать зеленую, - пушистый изучает мудреную технику. - Это путевая рельсосварочная машина.

За кота переживают пользователи соцсети: - Мостик, не запутайся, и провода не тронь! Мостик, а этот агрегат тебе к лицу, то есть к морде. А чуть подальше, еще пульт управления виднеется. Может лучше на красную кнопочку нажать? Ты просто Кулибин! Эх! Какой же ты классный, Мостя!

Мостик полон сил и энергии. Фото: Кот Моста/VK

Да, Мостик, несмотря на отсутствие диплома о высшем образовании, ну, нет пока университета для кошачьей братии!, настойчиво занимается самообразованием.

Вдобавок, продолжает традицию своего знаменитого собрата. Помните, у Александра Сергеевича:

« И днем, и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом

Идет направо - песнь заводит

Налево - сказку говорит…»

Но не фантастические выдумки рассказывает на своей страничке в соцсети, а ведет летопись поэтапного строительства Крымского моста.

Рыжему есть чем делится, потому что он всегда в гуще событий: - Контроль с ветерком! Проверяю разборку рабочего моста.

Кот Моста: Проверка с ветерком.Видео: Кот Моста/VK

Звезду везде папарацци найдут. Фото: Кот Моста/VK

Но иногда коту хочется стать незаметным, он начинает играть в прятки, но зоркий глаз фотографа находит главного котоинспектора.

- А от человека с фотоаппаратом никак не спрячешься, - отмечает скромняга.

И снова вызывает всплеск самых эмоций у своих многочисленных фанатов: - Твое обаяние просто гипнотизирует всех!

Одна из поклонниц призналась, что мечтает, хоть раз потискать знаменитого кота с пушистой шубкой и мощными лапками, и даже поинтересовалась: - Интересно, сколько ты весишь?!

- Главное - не тяжелее моста, - отвечает рыжий баловень своим поклонникам.

Стройка века с высоты птичьего полета. Фото: Кот Моста/VK

Когда выдается свободная минутка, то он любуется Крымским мостом: красив, надежен, долговечен, изящен и прочен.

А потом котяря опять окунается с головой в работу.

Котоконтроль в действии. Фото: Кот Моста/VK

- Некогда позировать! - деловито заявляет трудяга.

Пользователи же, все как один, восторгаются стройкой века: - Нереальной красоты у тебя мост, Мостюша! Чудо невиданное!

Действительно, настоящее чудо: через Керченский пролив уже год, как шустро катаются легковушки, грузовики и автобусы. К Новому году промчится и первый скоростной поезде. И дорога на Крымский полуостров станет удобнее и комфортнее. Крым станет еще ближе к материку.

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