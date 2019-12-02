Поклонники хотят украсить поезд через Крымский мост изображением рыжего кота

Самый обаятельный и привлекательный строитель Крымского моста стал на год старше.

Кот Мостик отмечает свой день рождения.Видео: Кот Моста/VK

- Так заработался, даже про День рождения забыл! А мои строители - нет. Поздравления на рабочем месте самые приятные,- признался кот Мостик.

Судя по видео, праздник удался на славу.

Подчиненные уважают хвостатого прораба. Фото: кот Мостик/VK

- Четыре года коту, четыре года с нами на мосту, - подчиненные, рыжего прораба стройки века, в буквальном смысле носят своего начальника на руках, а тот лишь блаженно мурчит. Хотя котоинспектор не из породы неженок, запросто передвигается и на мощной технике, которая строит железнодорожную часть Крымского моста.

Да, Мостику все по плечу! Он сооружает переправу через Керченский пролив и одновременно ведет странички в соцсетях - рассказывает о праздниках и буднях мостостроителей.

Вот его фанаты в очередной раз и предложили увековечить трудоголика. Но если раньше шла речь о картинах, поэмах и скульптурах, то теперь задумка более масштабная.

Кот выглядит великолепно. Фото: кот Мостик/VK

- Наносят же изображение лица разных животных на нос самолета. Можно хотя бы на один из крымских поездов нанести изображение Мостика, - высказал свое мнение один из поклонников рыжего. - Котейка-труженик заслужил право радовать нас символом.

Другие пользователи поддержали идею на все 100 процентов:

«Крымский мост - фундаментален!

Ведь, начальник - идеален!

Всем строителям ура! Это «без вопросов»!

А теперь поздравить надо маленького босса!»

Но делу время, а потехе час.

Первый в мире хвостатый машинист прошелся по стройке века и не удержался, решил сам исправить маленькие недочеты.

Прораб любит дисциплину и порядок. Фото: кот Мостик/VK

- Катушку убирайте, вид портит. Навожу порядок на железной дороге. До открытия немного осталось, - рыжий, по всей видимости, обладает муравьиным трудолюбием и упорством, раз решил сдвинуть с места тяжеленную штуковину.

А когда утомился, то решил перевести дух.

Прораб любит природу. Фото: кот Мостик/VK

- Ушел в поход на природу. Не волнуйтесь, я недалеко, мост под контролем! – бдит главный прораб.

Смелый кот, даже решил стать моржом.

- Открываю зимний пляжный сезон, - смело заявляет Мостик.

Спать лучше в тепле. Фото: кот Мостик/VK

Правда само купание осталось за кадром – рыжий же скромняга то еще, поэтому и не стал позировать на камеру в купальном костюме.

Но потом все-таки быстренько подался в тепло и уют. - Каску далеко не убирай, выходного сегодня не будет! Пару минут полежу и на стройку, нам мост скоро открывать, - даже в полудреме помнит о работе ответственный супер-кот.

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