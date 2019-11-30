2019-11-30T17:34:24+03:00
Общество

На первые поезда, которые пойдут по Крымскому мосту, распродали почти все билеты

Разлетаются, как горячие пирожки
Анастасия ЖУКОВА
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Так будет выглядеть вагон изнутри. Фото: Гранд Сервис ЭкспрессТак будет выглядеть вагон изнутри. Фото: Гранд Сервис Экспресс
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На первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, распродали почти все билеты.

Так, по состоянию на вечер пятницы, 29 ноября, на самый первый состав Москва - Симферополь, который отправляется 24 декабря из столицы нашей родины, уже распродали чуть более 80% билетов (694 штуки). На поезд, который уходит из Москвы на следующий день, 25 ноября, выкуплено 86% процентов билетов (741), сообщили в КЖД.

Аналогичная ситуация с поездом в обратном направлении, Симферополь - Москва. Уже продано почти 87% билетов на поезд, который уйдет с полуострова на материк 26 декабря и 94% билетов - на следующий, отправляющийся 27 декабря. А билетов на поезд, который идет 28 декабря, почти весь заполнен - на 97%.

Поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь чуть менее популярны. На первый состав, который пойдет из Питера, продали почти 55% билетов, а на поезд из Симферополя в Северную столицу - чуть больше 49%. Состав, отправляющийся 28 декабря, заполнен на 70%.

ДЕНЕЖКИ

Билеты, по оценкам многих потенциальных покупателей, недешевые: поездка в купе из Москвы в Симферополь стоит почти 3000 рублей, а СВ обойдется в 9,5 тысяч.

Плацкарт из Питера в Севастополь стоит 3,5 тысячи рублей. Купе чуть дороже - 3,9 тысяч.

Интересно, что сесть на самолет в Крым из Москвы можно за 2,5-5 тысяч рублей в низкий курортный сезон, и примерно за 5-10 тысяч - в высокий.

СПРАВКА "КП"

Перевозками занимается частная компания "Гранд Сервис Экспресс". Продажи билетов на первые поезда стартовали 8 ноября. Приобрести их можно как в кассах Крымской железной дороги (их 24 по всему полуострову), так и на сайте перевозчика или в мобильном приложении "ГСЭ билеты".

Поначалу поезда будут ходить только по двум маршрутам Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. В будущем компания планирует увеличить количество маршрутов. Всего ожидается 11 различных направлений. Новые появятся уже к началу курортного сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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