На первые поезда, которые пойдут по Крымскому мосту, распродали почти все билеты

На первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, распродали почти все билеты.

Так, по состоянию на вечер пятницы, 29 ноября, на самый первый состав Москва - Симферополь, который отправляется 24 декабря из столицы нашей родины, уже распродали чуть более 80% билетов (694 штуки). На поезд, который уходит из Москвы на следующий день, 25 ноября, выкуплено 86% процентов билетов (741), сообщили в КЖД.

Аналогичная ситуация с поездом в обратном направлении, Симферополь - Москва. Уже продано почти 87% билетов на поезд, который уйдет с полуострова на материк 26 декабря и 94% билетов - на следующий, отправляющийся 27 декабря. А билетов на поезд, который идет 28 декабря, почти весь заполнен - на 97%.

Поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь чуть менее популярны. На первый состав, который пойдет из Питера, продали почти 55% билетов, а на поезд из Симферополя в Северную столицу - чуть больше 49%. Состав, отправляющийся 28 декабря, заполнен на 70%.

ДЕНЕЖКИ

Билеты, по оценкам многих потенциальных покупателей, недешевые: поездка в купе из Москвы в Симферополь стоит почти 3000 рублей, а СВ обойдется в 9,5 тысяч.

Плацкарт из Питера в Севастополь стоит 3,5 тысячи рублей. Купе чуть дороже - 3,9 тысяч.

Интересно, что сесть на самолет в Крым из Москвы можно за 2,5-5 тысяч рублей в низкий курортный сезон, и примерно за 5-10 тысяч - в высокий.

СПРАВКА "КП"

Перевозками занимается частная компания "Гранд Сервис Экспресс". Продажи билетов на первые поезда стартовали 8 ноября. Приобрести их можно как в кассах Крымской железной дороги (их 24 по всему полуострову), так и на сайте перевозчика или в мобильном приложении "ГСЭ билеты".

Поначалу поезда будут ходить только по двум маршрутам Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. В будущем компания планирует увеличить количество маршрутов. Всего ожидается 11 различных направлений. Новые появятся уже к началу курортного сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Билеты на поезд в Крым и из Крыма: Где купить, адреса касс

На полуострове билеты на поезда через Крымский мост продают в 24 кассах. "Комсомолка" приводит полный список с адресами (подробнее)

Интерьеры поездов в Крым: Как выглядят составы, которые пойдут по Крымскому мосту

Перевозчик опубликовал снимки вагонов изнутри (подробнее)