2019-11-08T16:15:49+03:00
Экономика

Билеты на поезд в Крым и из Крыма: Где купить, адреса касс

На полуострове билеты на поезда через Крымский мост продают в 24 кассах. "Комсомолка" приводит полный список с адресами
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Инфоцентр Крымский мостФото: Инфоцентр Крымский мост
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Долгожданная продажа билетов на поезда в Крым и из Крыма стартовала в пятницу, 8 ноября.

Приобрести заветные проездные талоны можно на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты», а также в 24 кассах Крымской железной дороги (список ниже).

Люди бросились скупать билеты на первые поезда Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

Люди бросились скупать билеты на первые поездаФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

Первые поезда через Крымский мост запустят по двум маршрутам Москва-Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Всего планируется пустить в Крым составы по 11 направлениям.

Пока на полуостров и обратно будут курсировать именные составы дальнего следования «Таврия»: четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ на московском направлении и пять одноэтажных составов с вагонами купе и плацкарт - на питерском.

Адреса железнодорожных касс в Крыму:

1. Вокзал Симферополь, ул. Привокзальная 1

2. г. Симферополь, предварительные кассы, ул. Толстого, д.6

3. Станция Бахчисарай, ул. Ракитского, д.20

4. Станция Остряково пгт. Гвардейское, ул. Ленина, д.33А

5. Станция Почтовая пгт. Почтовое, пер. Альминский, д.4

6. Станция Элеваторная пгт. Октябрьское, пер. Вокзальный, д. 1

7. Станция Вокзал Джанкой, ул. Крымская, д.28

8. Станция Армянск ул. Железнодорожная, д.1а

9. Станция Красноперекопск, ул. Таврическая, д.16

10. Станция Азовская, ул.Ленина, д.19

11. Станция Нижнегорская, пгт. Нижнегорск, пер. Железнодорожный, д.9

12. Станция Урожайная, пгт. Красногвардейское, ул. Вокзальная, д.9

13. Вокзал Керчь, ул. Привокзальная, д.3

14. Станция Краснофлотская пгт. Советское, ул. Матросова, д.5

15. Станция Кировская, п. Кировское, ул. Фрунзе

16. Станция Семь Колодезей, пгт. Ленино, ул. Привокзальная, д.1

17. Вокзал Севастополь, ул. Вокзальная, д.5

18. Вокзал Евпатория, ул. Интернациональная, д.126

19. Станция Саки, ул. Вокзальная, д.56

20. Вокзал Феодосия, ул. Горького, д.1

21. Станция Владиславовка, ул. Ленина, д. 1б

22. Станция Айвазовская, г. Феодосия, ул. Федько,д.62

23. г. Судак, ул. Партизанская, д.17

24. г. Ялта, ул. Игнатенко, д.18

Напомним, за первые два часа продаж 8 ноября в кассах КЖД выкупили 121 билет на поезда через Крымский мост (в обе стороны). Сайт перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» подвисает от повышенной нагрузки.

В Симферополе у железнодорожных касс в первый день продаж выстроились очереди Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

В Симферополе у железнодорожных касс в первый день продаж выстроились очередиФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

Первым по железной дороге через Керченский пролив отправится поезд Санкт-Петербург - Севастополь. Он отправится с Московского вокзала 23 декабря и пройдет через Тверь, Рязань, Ростов, Мичуринск, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай. Время в пути составит 43,5 часа.

Первый поезд из Москвы отправится на день позже, 24 декабря. Время в пути составит 33 часа.

ДЕНЕЖКИ

Билет из Москвы в Симферополь обойдется в 2966 рублей, в спальном вагоне - 9552 рубля.

За плацкарт из Питера в Севастополь нужно будет заплатить 3500 рублей, а за купе - 3900 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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