Появилось видео испытаний железнодорожной части Крымского моста
На железнодорожной части Крымского моста проводятся испытания. Там работают тяжелые технические составы.
- Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».
Эту работу удалось запечатлеть на видео.
Кстати, для моста через Керченский пролив разработали специальную программу мониторинга инженерных систем и конструкций. Один из ее этапов – инженерное сопровождение транспортировки и установки на опоры арок.
Испытания на железнодорожной части Крымсокого моста.Видео: инфоцентр "Крымский мост"
Напомним, движение по железнодорожной части Крымского моста запустят в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU