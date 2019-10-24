2019-10-24T11:23:04+03:00
Общество

Появилось видео испытаний железнодорожной части Крымского моста

Запуск поездов назначен на декабрь 2019 года [видео]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: скрин из видеоФото: скрин из видео
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На железнодорожной части Крымского моста проводятся испытания. Там работают тяжелые технические составы.

- Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

Эту работу удалось запечатлеть на видео.

Кстати, для моста через Керченский пролив разработали специальную программу мониторинга инженерных систем и конструкций. Один из ее этапов – инженерное сопровождение транспортировки и установки на опоры арок.

Испытания на железнодорожной части Крымсокого моста.Видео: инфоцентр "Крымский мост"

Напомним, движение по железнодорожной части Крымского моста запустят в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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