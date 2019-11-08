За первые два часа КЖД продала 121 билет на поезда через Крымский мост

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-08T11:43:15+03:00

Люди ринулись в кассы за билетами Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В кассах Крымской железной дороги за первые два часа работы продали 121 билет на поезда через Крымский мост.

- Продажа билетов стартовала 8 ноября в 8 утра. По состоянию на 10 утра на поезд Москва - Симферополь продали 60 билетов в обе стороны, а на поезд Санкт-Петербург - Севастополь продан 61 билет в обе стороны. Цифра увеличивается каждые пять минут, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе КЖД.

Приобрести билеты можно в 24 кассах Крымской железной дороги по всему Крыму, в железнодорожных кассах Москвы и Санкт-Петербурга, а также на сайте перевозчика - частной компании «Гранд Сервис Экспресс».

На полуостров будут ходить именные составы дальнего следования «Таврия». Пока они соединят Крым с двумя материковыми городами - Москвой и Санкт-Петербургом, но в дальнейшем планируется запустить поезда по 11 направлениям.

Первым по Крымскому мосту пройдет «Таврия» (№7/8) из Санкт-Петербурга. Он отправится 23 декабря с Московского вокзала северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU