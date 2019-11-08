Первые билеты на поезд через Крымский мост проданы

- Два билета до Москвы, - говорит девушка, наклоняясь поближе к окошку кассы симферопольского железнодорожного вокзала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/734271" frameborder="0"></iframe> Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

Пять лет эти стены не слышали таких слов – с тех самых пор, как Украина в 2014 году прекратила транспортное сообщение с Крымом, не приняв тот факт, что полуостров вернулся в состав России. Из-за этого перестали ходить и поезда, связывавшие полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом: железная дорога была проложена через территорию незалежной.

И вот наконец Керчь и Тамань связал Крымский мост! Уже в декабре 2019-го через Керченский пролив начнут ходить поезда. А в пятницу, 8 ноября, стартовала продажа билетов на первые рейсы.

- Нельзя сказать, что сумасшедший ажиотаж, но сразу после открытия касс в 8 утра наплыв желающих был, - говорят работники симферопольского вокзала.

На табло расписания поездов через Крымский мост пока нет. Но уже совсем скоро появятся!Фото: Анастасия ЖУКОВА

Первый билет на поезд через Крымский мост продали в Севастополе.

- С 8 утра стартовала продажа билетов во всех 24 кассах Крымской железной дороги. По состоянию на 10 утра на поезд Москва - Симферополь продали 60 билетов в обе стороны, а на поезд Санкт-Петербург - Севастополь продан 61 билет в обе стороны. Цифра увеличивается каждые пять минут, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе КЖД.

Перевозками занимается частная транспортная компания компании «Гранд Сервис Экспресс». На полуостров пойдут не просто поезда, а именные составы дальнего следования «Таврия»! Их запустят по маршрутам Москва-Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

- Мы изучили спрос и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова, - говорит гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. – В декабре начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта.

Люди уже приходят в кассы за билетами на поездаФото: Анастасия ЖУКОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/739804" frameborder="0"></iframe> Испытания на железнодорожной части Крымсокого моста.Видео: инфоцентр "Крымский мост"

Самым первым по Крымскому мосту проедет поезд из Санкт-Петербург – Севастополь. Он отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени.

Чуть позднее, 24 декабря в 23.45 отправится от Казанского вокзала поезд Москва – Симферополь.

Всего по Крымскому мосту в перспективе будет курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 направлениям. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Крым можно будет уехать из Кисловодска, Мурманска, Екатеринбурга. Также планируется запустить поезда из указанных городов до Феодосии и Евпатории.

Вот так строили железнодорожную часть моста. Фото: Март 2019Фото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

1. Москва-Симферополь (идет через Рязань, Мичуринск, Ростов, Джанкой)

Длина пути: 2009 километров

Время в пути: 33 часа

Поезда: 4 двухэтажных состава с вагонами купе и СВ.

Поезда через мост пойдут сразу по двум путям. Фото: Инфоцентр Крымский мост

2. Санкт-Петербург – Севастополь (идет через Тверь, Рязань, Ростов, Мичуринск, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай)

Длина пути: 2741

Время в пути: 43,5 часа

Поезда: 5 одноэтажных составов с вагонами купе и плацкарт

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