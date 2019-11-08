2019-11-08T12:01:12+03:00
Общество

Первые билеты на поезд через Крымский мост проданы

С 8 утра стартовала продажа в 24 кассах КЖД и на сайте перевозчика
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Фото: Инфоцентр Крымский мостФото: Инфоцентр Крымский мост
Изменить размер текста:

- Два билета до Москвы, - говорит девушка, наклоняясь поближе к окошку кассы симферопольского железнодорожного вокзала.

Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

Пять лет эти стены не слышали таких слов – с тех самых пор, как Украина в 2014 году прекратила транспортное сообщение с Крымом, не приняв тот факт, что полуостров вернулся в состав России. Из-за этого перестали ходить и поезда, связывавшие полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом: железная дорога была проложена через территорию незалежной.

И вот наконец Керчь и Тамань связал Крымский мост! Уже в декабре 2019-го через Керченский пролив начнут ходить поезда. А в пятницу, 8 ноября, стартовала продажа билетов на первые рейсы.

- Нельзя сказать, что сумасшедший ажиотаж, но сразу после открытия касс в 8 утра наплыв желающих был, - говорят работники симферопольского вокзала.

На табло расписания поездов через Крымский мост пока нет. Но уже совсем скоро появятся! Фото: Анастасия ЖУКОВА

На табло расписания поездов через Крымский мост пока нет. Но уже совсем скоро появятся!Фото: Анастасия ЖУКОВА

Первый билет на поезд через Крымский мост продали в Севастополе.

- С 8 утра стартовала продажа билетов во всех 24 кассах Крымской железной дороги. По состоянию на 10 утра на поезд Москва - Симферополь продали 60 билетов в обе стороны, а на поезд Санкт-Петербург - Севастополь продан 61 билет в обе стороны. Цифра увеличивается каждые пять минут, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе КЖД.

Перевозками занимается частная транспортная компания компании «Гранд Сервис Экспресс». На полуостров пойдут не просто поезда, а именные составы дальнего следования «Таврия»! Их запустят по маршрутам Москва-Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

- Мы изучили спрос и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова, - говорит гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. – В декабре начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта.

Люди уже приходят в кассы за билетами на поезда Фото: Анастасия ЖУКОВА

Люди уже приходят в кассы за билетами на поездаФото: Анастасия ЖУКОВА

Испытания на железнодорожной части Крымсокого моста.Видео: инфоцентр "Крымский мост"

Самым первым по Крымскому мосту проедет поезд из Санкт-Петербург – Севастополь. Он отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени.

Чуть позднее, 24 декабря в 23.45 отправится от Казанского вокзала поезд Москва – Симферополь.

Всего по Крымскому мосту в перспективе будет курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 направлениям. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Крым можно будет уехать из Кисловодска, Мурманска, Екатеринбурга. Также планируется запустить поезда из указанных городов до Феодосии и Евпатории.

Вот так строили железнодорожную часть моста. Фото: Март 2019 Фото: Анна САДОВНИКОВА

Вот так строили железнодорожную часть моста. Фото: Март 2019Фото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

1. Москва-Симферополь (идет через Рязань, Мичуринск, Ростов, Джанкой)

Длина пути: 2009 километров

Время в пути: 33 часа

Поезда: 4 двухэтажных состава с вагонами купе и СВ.

Поезда через мост пойдут сразу по двум путям. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Поезда через мост пойдут сразу по двум путям. Фото: Инфоцентр Крымский мост

2. Санкт-Петербург – Севастополь (идет через Тверь, Рязань, Ростов, Мичуринск, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай)

Длина пути: 2741

Время в пути: 43,5 часа

Поезда: 5 одноэтажных составов с вагонами купе и плацкарт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как железнодорожный вокзал Симферополя готовят к приему поездов с материка

Совсем скоро запустят железную дорогу через Крымский мост. «Комсомолка» посмотрела, как сейчас выглядит главный транспортный узел полуострова (подробнее).

Появилось видео испытаний железнодорожной части Крымского моста

Запуск поездов назначен на декабрь 2019 года [видео] (подробнее).

Новые поезда для Крымского моста доставлены на полуостров

Росимущество купило для КЖД 7 тепловозов и 3 электровоза (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Туман собрал в ДТП на керченской трассе пять машин
Депутат Госдумы одним из первых купил билет на поезд через Крымский мост
В Керчи бабушка попала в больницу, оставив без присмотра 6 голодных псов
До конца года «Тавриду» полностью укатают в асфальт
В крымском селе Красный Мак едва не сгорела местная администрация
В Ялте несколько дней ищут пропавшего подростка
За первые два часа КЖД продала 121 билет на поезда через Крымский мост
Полиция начала проверку из-за драки между футболистами Севастополя и Симферополя
В Крыму наказаны полторы тысячи извозчиков-нарушителей
Билеты на поезда через Крымский мост появились в продаже
Facebook удалил аккаунт новой градоначальницы Симферополя
Погода в Крыму 8 ноября: Золотая осень продолжается
В центре Севастополя на Советской вернули историческую брусчатку
В Евпатории появится «столовая» для кормежки лебедей
Первый поезд в Крым по мосту отправится из Санкт-Петербурга
Правоохранители опровергли слухи о маньяке из Евпатории
Упрятать провода в землю обещают дорожники Крыма
Муниципальный автопарк Крыма за три года обновится на тысячу автобусов
Землю под трассу «Таврида» выкупят до конца года