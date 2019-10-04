2019-10-04T14:12:05+03:00
Общество

Новые поезда для Крымского моста доставлены на полуостров

Росимущество купило для КЖД 7 тепловозов и 3 электровоза
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Открытие ж/д части моста через Керченский пролив запланировано на декабря 2019 года. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Открытие ж/д части моста через Керченский пролив запланировано на декабря 2019 года. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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На полуостров, для перевозки пассажиров в Крым по мосту через Керченский пролив, прибыли первые тепловозы и электровозы. Их производителем является Тверской завод.

Как рассказал и.о. гендиректора «Крымской железной дороги» Алексей Красоткин, локомотивы ТЭП 70 ТС и электровозы ВЛ-10 закупило Росимущество. Сегодня Крым получил семь тепловозов и три электровоза.

Кроме этого, для республики было куплено 166 вагонов различного типа - двухэтажные, купейные и плацкартные.

По словам Красоткина, инфраструктура вокзалов Крыма готова для работы и приема пассажиропотока поездов дальнего следования.

С точной датой старта продаж билетов на поезда, следующие через Керченский мост, «Крымская железная дорога» определится до конца октября. Кроме того, на предприятии обещают подумать над запуском электричек между Крымом и Краснодарским краем.

Ранее «КП-Крым» сообщала, что на полуостров прибыли новые локомотивы. Их удалось заснять случайным очевидцам в районе Керчи.

А недавно по железнодорожным путям Крымского моста прошел технологический состав с журналистами. Обычно на таких «машинах» передвигаются рабочие, которые трудятся на стройке века. Представители СМИ стали своего рода первыми пассажирами, которым посчастливилось проехать по ж/д части моста.

ОФИЦИАЛЬНО

Открытие железнодорожной части Крымского моста запланировано на декабрь 2019 года.

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия, Кисловодск - Феодосия, Кисловодск - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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