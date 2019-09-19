2019-09-19T16:52:14+03:00
Общество

Фотофакт: В Крым прибыли новые локомотивы

Всего для полуострова закупили 160 вагонов разных типов
Александра КОРШУНОВА
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Железнодорожное движение по Крымскому мосту запустят в декабре 2019 года. Фото: Владимир МордуноваЖелезнодорожное движение по Крымскому мосту запустят в декабре 2019 года. Фото: Владимир Мордунова
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В районе Старого Крыма очевидцы сняли на видео и сделали фотографии новых локомотивов, которые прибыли на полуостров с материковой части России. После открытия железнодорожной части моста через Керченский мост, на них будут возить пассажиров.

Тепловозы в Керчи. Фото: Роман Андреевич

Тепловозы в Керчи. Фото: Роман Андреевич

Чуть позже новые тепловозы сфотографировали уже на вокзале в Керчи.

Напомним, Россия закупила для Крыма 160 вагонов различных типов. Они построены в 2017-2018 годах: купейные, штабные – с купе для пассажиров с ограниченными возможностями, плацкартные, вагоны-рестораны. В них есть биотуалеты и система кондиционирования. В подвижной состав входят также 10 локомотивов.

Новые закупленные тепловозы уже в Крыму.Видео: Владимир Мордунов

Напомним, открытие железнодорожной части Крымского моста запланировано на декабрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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