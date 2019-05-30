2019-05-30T17:51:17+03:00
Общество

Железная дорога на Крымском мосту уложена более чем на 70%

Первые поезда по новым путям пойдут в Крым из пяти городов
Надежда ДАЦЮК
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Строители продолжают укладывать рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Периодически к мосту со стороны Кубани ездит служебный вагон, на котором руководство инспектирует ход работ.

- Пробный пассажирский поезд мы пока не запускали, на Крымском мосту продолжается укладка рельсов. На сегодня уложено 29 из 38 километров двухпутной железной дороги. Иногда в соцсетях появляются снимки служебного вагона строителей железнодорожного подхода к мосту со стороны Кубани, на котором руководство инспектирует ход работ, в том числе - на участке сопряжения моста с краснодарским подходом, - сообщили КП-Крым в инфоцентре «Крымский мост».

Планируется, что укладку рельсошпальных решеток закончат уже в июле, чтобы в августе этого года первый технологический поезд смог проехать по тоннелю до станции Багерово в Крыму.

Замгендиректора по инфраструктурным проектам "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин отметил, что осенью планируется установить на подходе к мосту системы связи и особые системы для обеспечения безопасности движения.

МАРШРУТЫ ПЕРВЫХ ПОЕЗДОВ, КОТОРЫЕ ПОЙДУТ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

В инфоцентре уточнили, что все работы по строительству железнодорожной части Крымского моста идут по графику, первые поезда должны запустить в декабре 2019 года.

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам:

Санкт-Петербург - Севастополь,

Москва - Симферополь,

Москва - Феодосия,

Москва - Евпатория,

Москва — Севастополь,

Санкт-Петербург - Евпатория,

Санкт-Петербург – Феодосия,

Кисловодск - Феодосия,

Кисловодск - Севастополь,

Мурманск - Симферополь,

Екатеринбург - Симферополь.

СПРАВКА "КП"

Протяженность моста в Крым из Краснодарского края составляет 19 километров. Это самый длинный мост в России. Автомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив началось 16 мая. За год по мосту проехали пять миллионов машин, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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