Железная дорога на Крымском мосту уложена более чем на 70%

Строители продолжают укладывать рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Периодически к мосту со стороны Кубани ездит служебный вагон, на котором руководство инспектирует ход работ.

- Пробный пассажирский поезд мы пока не запускали, на Крымском мосту продолжается укладка рельсов. На сегодня уложено 29 из 38 километров двухпутной железной дороги. Иногда в соцсетях появляются снимки служебного вагона строителей железнодорожного подхода к мосту со стороны Кубани, на котором руководство инспектирует ход работ, в том числе - на участке сопряжения моста с краснодарским подходом, - сообщили КП-Крым в инфоцентре «Крымский мост».

Планируется, что укладку рельсошпальных решеток закончат уже в июле, чтобы в августе этого года первый технологический поезд смог проехать по тоннелю до станции Багерово в Крыму.

Замгендиректора по инфраструктурным проектам "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин отметил, что осенью планируется установить на подходе к мосту системы связи и особые системы для обеспечения безопасности движения.

МАРШРУТЫ ПЕРВЫХ ПОЕЗДОВ, КОТОРЫЕ ПОЙДУТ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

В инфоцентре уточнили, что все работы по строительству железнодорожной части Крымского моста идут по графику, первые поезда должны запустить в декабре 2019 года.

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам:

Санкт-Петербург - Севастополь,

Москва - Симферополь,

Москва - Феодосия,

Москва - Евпатория,

Москва — Севастополь,

Санкт-Петербург - Евпатория,

Санкт-Петербург – Феодосия,

Кисловодск - Феодосия,

Кисловодск - Севастополь,

Мурманск - Симферополь,

Екатеринбург - Симферополь.

СПРАВКА "КП"

Протяженность моста в Крым из Краснодарского края составляет 19 километров. Это самый длинный мост в России. Автомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив началось 16 мая. За год по мосту проехали пять миллионов машин, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы

Поезда по этим путям пойдут почти бесшумно [фото, видео] (подробнее)

На Крымском мосту уложили 22 километра рельс

Общая протяженность железной дороги через Керченский пролив 38 километров [видео] (подробнее)

Первый технологический поезд пойдет по Крымскому мосту уже в августе

Как проходят работы на «стройке века», узнавали корреспонденты «КП-Крым» [фото, видео] (подробнее)