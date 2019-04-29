На Крымском мосту уложили 22 километра рельс

Стройка века идет по плану. Сейчас кипит работа на железнодорожной части Крымского моста.

- На мосту через Керченский пролив уложено более 22 из 38 км рельсошпальной решетки, - сообщает информационный центр «Крымский мост».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/703159" frameborder="0"></iframe> Крымский мост: Стройка века (2).Через Керченский пролив к новому году пустят поезда. Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

Причем работы по укладке проходят только на тех участках, где уже завершили нанесение антикоррозийной защиты и гидроизоляции.

Сколько же весит вся рельсошпальная решетка, которая соединит Крымский полуостров с материковой частью России?

Специалисты-мостостроители говорят, что в общей сложности на двух путях уложат порядка 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

Новенькая «морская» железная дорога сможет принять составы массой до 7100 тонн и выдержать как мороз от -27°C, так и жару до +57 °C. Всего за 24 часа по железной дороге могут пройти 47 поездов.

Сейчас идет подготовка к монтажу на железнодорожной части оборудования для сигнализации, диспетчеризации и блокировки.

Прокатиться с ветерком через Керченский пролив, сидя в вагоне, можно будет уже в конце этого года. Идет речь, что по мосту пустят двухэтажные пассажирские вагоны.

"Костяк" - все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста собрали в конце марта: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.

Примерно шесть километров пролетов находятся над морской гладью, остальные - над сухопутными участками.

Самый большой пролет, который называется арочным, возвели над судоходным коридором в Керченском проливе.

В середине апреля случилось знаковое событие: специалисты стали укладывать железнодорожные рельсы со стороны полуострова, а не только с Тамани. И уже полмесяца двухпутной железная дорога через Керченский пролив формируется с двух берегов: бригады мостостроителей идут навстречу друг другу.

Скоро будет год, как запустили в работу автодорожная часть моста: 15 мая 2018 года прочность сооружения проверил Президент России Владимир Путин. На следующий день прокатились через пролив и журналисты "Комсомольской правды - Крым".

Крымский мост соединил полуостров с материком, сделав удобнее путь в этот российский регион. Также стройка века сделала богаче экспозиции исторических музеев. Немало уникальных раритетов нашли на подготовительных этапах и при возведении Крымского моста. Археологи делали открытия на земле и на дне моря. Дело принимало такой оборот, что ради сохранения для будущих поколений особо ценных находок, сделанных на земле, вносили поправки в первоначальную проектную документацию, чтобы обойти их стороной.

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