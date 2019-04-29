2019-04-29T16:46:39+03:00
Общество

На Крымском мосту уложили 22 километра рельс

Общая протяженность железной дороги через Керченский пролив 38 километров [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Работы идут по плану. Фото: кадр видеоРаботы идут по плану. Фото: кадр видео
Изменить размер текста:

Стройка века идет по плану. Сейчас кипит работа на железнодорожной части Крымского моста.

- На мосту через Керченский пролив уложено более 22 из 38 км рельсошпальной решетки, - сообщает информационный центр «Крымский мост».

Крымский мост: Стройка века (2).Через Керченский пролив к новому году пустят поезда. Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

Причем работы по укладке проходят только на тех участках, где уже завершили нанесение антикоррозийной защиты и гидроизоляции.

Сколько же весит вся рельсошпальная решетка, которая соединит Крымский полуостров с материковой частью России?

Специалисты-мостостроители говорят, что в общей сложности на двух путях уложат порядка 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

Новенькая «морская» железная дорога сможет принять составы массой до 7100 тонн и выдержать как мороз от -27°C, так и жару до +57 °C. Всего за 24 часа по железной дороге могут пройти 47 поездов.

Сейчас идет подготовка к монтажу на железнодорожной части оборудования для сигнализации, диспетчеризации и блокировки.

Прокатиться с ветерком через Керченский пролив, сидя в вагоне, можно будет уже в конце этого года. Идет речь, что по мосту пустят двухэтажные пассажирские вагоны.

"Костяк" - все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста собрали в конце марта: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.

Примерно шесть километров пролетов находятся над морской гладью, остальные - над сухопутными участками.

Самый большой пролет, который называется арочным, возвели над судоходным коридором в Керченском проливе.

В середине апреля случилось знаковое событие: специалисты стали укладывать железнодорожные рельсы со стороны полуострова, а не только с Тамани. И уже полмесяца двухпутной железная дорога через Керченский пролив формируется с двух берегов: бригады мостостроителей идут навстречу друг другу.

Скоро будет год, как запустили в работу автодорожная часть моста: 15 мая 2018 года прочность сооружения проверил Президент России Владимир Путин. На следующий день прокатились через пролив и журналисты "Комсомольской правды - Крым".

Крымский мост соединил полуостров с материком, сделав удобнее путь в этот российский регион. Также стройка века сделала богаче экспозиции исторических музеев. Немало уникальных раритетов нашли на подготовительных этапах и при возведении Крымского моста. Археологи делали открытия на земле и на дне моря. Дело принимало такой оборот, что ради сохранения для будущих поколений особо ценных находок, сделанных на земле, вносили поправки в первоначальную проектную документацию, чтобы обойти их стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымский мост: Начата укладка рельсов со стороны Керчи

Теперь железная дорога строится с двух берегов (подробнее) https://www.crimea.kp.ru/daily/26966.5/4021542/

Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста

×

Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах (подробнее)

15 самых красивых фотографий Крымского моста

"Комсомолка" отобрала лучшие фотографии моста через Керченский пролив (подробнее)

Крымский мост: Что сделали в 2018 году

Три видеоролика о стройке века рассказывают об итогах и о том, что нужно для счастья (подробнее)

"С ветерком": В Крым из материковой России запустят двухэтажные поезда

Они поедут после открытия ж/д части Крымского моста (подробнее)

Что подарил миру Крымский мост: На стройке века нашли миллион артефактов

«Комсомолка» составила рейтинг главных археологических находок на берегах Керчи и Тамани (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мост через Керченский пролив»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Новости 24
Следком начал проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли 5 человек
В Крыму объявили в розыск водителя: Он сбил пешехода и скрылся
В Крыму оштрафовали 11 нелегальных трудовых мигрантов из Средней Азии
Осенью в детсады в Симферополе пойдут 5 тысяч малышей
В Симферополе девушка помогла упавшей женщине и «обчистила» ее на 40 тысяч рублей
В Керчи спасатели тушили загоревшиеся балконы
На выходных в крымских горах велосипедист травмировал ключицу, а женщина повредила плечо
В Севастополе к двум годам тюрьмы приговорили подрядчика, который «заработал» на ремонте детского сада
В Феодосии спасатели со дна моря подняли арматуру и ржавое железо
В Севастополе возле Президентского шоссе взорвали бомбу на 70 кило
В Севастополе 2 мая пройдет автопробег
В Керчи «тренажерку» обокрали на 250 тысяч рублей
Житель Армянска получил 8 лет колонии за хранение наркотиков
В пасхальных богослужениях приняли участие более 116 тысяч крымчан
Погода в Крыму на 29 апреля: до +27 и облачно
В Керчь приедут родственники погибших моряков с катера-призрака
В Крыму увеличилось число пожаров
В Гидрометцентре рассказали о температуре воды в море в регионах полуострова
Крым посетят делегаты из США и Непала
На неделе в Крыму синоптики обещают похолодание
Севастопольцы очистили от мусора склоны побережья Фиолент
На озеленение Симферополя выделят 24 миллиона рублей
Украинские пограничники заявили о проблемах на границе с Крымом
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Симферополем
29 апреля в Крыму объявлен выходным днем
В Евпатории по иску прокурора остановили восемь лифтов
МВД Крыма проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли 5 человек