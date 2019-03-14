Первый технологический поезд пойдет по Крымскому мосту уже в августе

На мосту через Керченский пролив уложили уже почти половину железнодорожных рельсов. Строители называют это территориальным «экватором».

Первый технологический поезд пойдет по мосту уже в августе. А до декабря, как и запланировано, завершат оставшиеся работы - обустройство инженерных систем, установку сигнализации, освещения, водоснабжения. И застучат колеса!

А пока работа по укладке рельсов в самом разгаре. Корреспонденты КП-Крым побывали на стройке века.

«Бархатный» путь Крымского моста

Поднимаемся на пролет. Перед тем, как класть путевую решетку, мостовики формируют основания, которые накладываются на металл. Это - гидроизоляция. Дальше на нее укладывают разделительный слой из пенополистерола толщиной 40 миллиметров. А после - геотекстиль. Все эти сложные процедуры нужны для того, чтобы защитить металл от повреждений и внешнего воздействия.

На объекте работает укладочный кранФото: Анна САДОВНИКОВА

- На Крымском мосту уложено 19 километров путевой решетки из 38. Можно сказать, что дошли до «экватора». В процессе работы мы укладываем уравнительные стыки для того, чтобы снимать температурные напряжения. Между ними формируется «бархатный путь» плавного пропуска пассажирских поездов, - делится представитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Суммарно на двух путях уложат 76 тысяч железобетонных шпалФото: Анна САДОВНИКОВА

Железнодорожная часть Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Рабочие строят две параллельные колеи для движения поездов из Кубани в Крым и в обратном направлении. На путях уложат около 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

Сейчас мостостроители готовят к подъему на опоры завершающие блоки пролетных строений - это около 5 тысяч тонн металлоконструкций. Железнодорожные пролеты в полтора раза тяжелее автодорожных, они весят в сумме 160 тысяч тонн. Их будут держат 307 опор.

Мостостроители трудятся не покладая рук и специинструментовФото: Анна САДОВНИКОВА

Мостостроители улыбаются, светит солнышко. Прекрасный весенний день, хоть и ветреный!

- Сегодня тепло, вам повезло. Иногда тут бывают такие ветра, это усложняет работу, чисто физически, - улыбается строитель Туран.

Тимран трудится на "стройке века" около трех месяцевФото: Александра КОРШУНОВА

Парень приехал трудиться на «стройку века» из Белгорода. Говорит, что ему нравится быть причастным к такому великому проекту.

Подхожу к троим мужчинам, которые вот-вот начнут тянуть рельсы, чтобы их выровнять.

- Это очень тяжело? - задаю вопрос.

С помощью такой процедуры строители выравнивают рельсыФото: Александра КОРШУНОВА

- Не очень, - добродушно отвечают трое крепких мужчин. - Сейчас дадут команду и будем тянуть.

Индивидуальный проект Крымского моста

Под двумя белоснежными арками проходит корабль под флагом Турции. Один из членов экипажа, снимая все на телефон, машет нам рукой, а мы - ему в ответ.

Арки моста уже стали одним из символов Крыма. Каждая - 35 метров в ширину и 180 метров в высоту. Их, кстати, собирали на полуострове, подобно конструктору. Детали везли на стройплощадки автомобилями и баржами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/697039" frameborder="0"></iframe> Судно проходит Керчь-Еникальский канал под арками Крымского моста.Судно проходит под автомобильной и железнодорожной арками Крымского мостаАлександра КОРШУНОВА

Высота обеих арок составляет 180 метров, а ширина - 36 метровФото: Анна САДОВНИКОВА

- Ребята пересчитали то количество болтов, которые поставили на арки. Оказалось, что они равняются по весу трем «Боингам 747» (вес одного пустого самолета - 162 тонны - прим.Ред.). Эти арки - практически индивидуальный проект, - рассказал заместитель начальника компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков .

Опоры защищены палами - конструкциями цилиндрической формы из труб, наполненных бетоном и природным камнем, обвитые металлическим поясом. Если вдруг у судна произойдет ЧП во время прохода под арками, то можно сманеврировать на палы. Они прорезиненные, так что удастся снизить ущерб.

Палы защищают опоры Крымского мостаФото: Александра КОРШУНОВА

- Хотите подняться и посмотреть, какой вид сверху открывается? - предлагает Кондаков.

Конечно, путь предстоит нелегкий - подниматься по лестнице, когда вокруг тебя только море. Но зато какая красота: вдали стоят корабли на якорях, солнце нежно освещает пролеты и арки Крымского моста.

На такой высоте работают альпинисты со специальным страховым оборудованием. Они монтируют архитектурную подсветку. В ближайшее время на ж/д арку Крымского моста установят 2000 светодиодных ламп, туда уже проложили 19 километров кабеля.

Вид с железнодорожной арки моста, внизу корабли проходят через Керчь-Еникальский каналФото: Анна САДОВНИКОВА

Ночная подсветка начнет работать после запуска движения. Мост будет светиться символичными цветами российского триколора - красным со стороны Черного моря, синим - со стороны Азовского, и белым - посередине арок.

«Самочувствие» моста - хорошее

Вся информация о состоянии Крымского моста стекается в Центр управления производством. Первое, что бросается в глаза - огромная видеостена длиной примерно в 8 метров. На ней отображена вся жизнь «стройки века»: можно увидеть, как движется любой автомобиль и отследить погодные условия.

На этой видеостене отображены все изменения и действия, которые происходят на Крымском мостуФото: Анна САДОВНИКОВА

- Мост чувствует себя хорошо. Основные внештатные ситуации, с которыми приходится сталкиваться - изменения погодных условий, ветер, туман и остановки транспорта, - отмечает начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков .- Как сейчас чувствует себя мост? – интересуемся.

Специалисты круглосуточно следят за жизнью "стройки века"Фото: Анна САДОВНИКОВА

На мосту работает 39 камер, из них 10 контролируют скоростной режим. Данные о нарушителях передаются в ГИБДД.

Котоинспекция не спит

Поприветствовать гостей вышел «талисман» Крымского моста – котик Мостик. Он живет в собственном «домике» - коробочке с одеяльцем. Рядом стоит вода и корм.

Историческая встреча - котик Мостик и собака МушкаФото: Анна САДОВНИКОВА

Коту даже присвоили звание лейтенанта. Дома он бережно хранит нашивку с двумя звездами.

У котика Мостика имеются даже погоныФото: Анна САДОВНИКОВА

- Мы его очень любим, ценим и стараемся жалеть, не давать в обиду, - улыбается одна из сотрудниц.

Рыжего пушистика удалось накормить креветкамиФото: Анна САДОВНИКОВА

Пушистый котостроитель успел лично познакомиться с каждым журналистом и обменяться любезностями с собакой Мушкой, которую привез на «стройку века» один из блогеров. Любви с первого взгляда не получилось: Мушка лаяла, а Мостик шипел. Кто знает, может, в следующий раз им все-таки удастся подружиться.

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