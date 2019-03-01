Больше полумиллиона машин проехали по Крымскому мосту за первую зиму

За зиму по Крымскому мосту проехали больше полумиллиона машин. В декабре, в канун Нового года, проехало наибольшее число автомобилей – почти 226 тысяч, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

За три месяца зимы в Керченском проливе зафиксировали почти 38 суток шторма. Самым ветреным месяцем стал январь. Временами были порывы ветра до 24 метров в секунду, высота волн достигала 2,5 метра.

По данным пресс-службы, Крымский мост проектировали, учитывая непростые климатические условия. Во время разработки проекта специалисты проанализировали многолетние сводки погоды и изучили все максимумы за десятилетия. Укреплены наиболее уязвимые перед ветром элементы. Например, автодорожная арка высотой 45 метров оснащена специальными устройствами для снижения ветровой нагрузки.

По словам Игоря Сталоверова, начальника службы логистики компании «СГМ-Мост», наиболее суровой за время строительства Крымского моста стала зима 2017 года.

- Тогда штормовое предупреждение объявлялось на 1000 часов, а в феврале строящийся мост самостоятельно «пережил» ледоход. Лед толщиной до 12 см на несколько суток сковал участки пролива. С приходом тепла льдины свободно прошли между опорами моста с азовской стороны на черноморскую, - рассказал Сталоверов.

На автодорожной части моста было установлено семь метеостанций для контроля за погодными условиями. Они передают данные в службу эксплуатации о возможной изморози, снеге, тумане, сильном ветре и дожде. Чтобы предотвратить обледенение, поверхность дороги обрабатывается водно-соляным раствором.

На автодорожной арке установлено больше 45 устройств - тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS.

СПРАВКА «КП»

Крымский мост - самый длинный в России и Европе. Его протяженность - 19 километров. За 8 месяцев 2018 года по мосту в обе стороны проехало около 3,5 миллиона транспортных средств, в том числе более 175 тысяч грузовиков.

Сейчас строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Первые поезда планируют запустить в декабре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Крымском мосту уложили первые 1,5 километра железнодорожных путей

Параллельно строится новая станция Керчь-Южная (подробнее)

15 самых красивых фотографий Крымского моста

"Комсомолка" отобрала лучшие фотографии моста через Керченский пролив (подробнее)

"Мы всю жизнь мечтали об этом!" Автомобилисты в Керчи занимали очередь с ночи, чтобы поехать по Крымскому мосту

Движение по автодорожной части открыли рано утром 16 мая (подробнее)

Как Крымский мост изменит нашу жизнь: все о грузоперевозках, ценах на продукты и пробках

На чем туристам выгоднее добираться в Крым и снизятся ли цены на авиабилеты (подробнее)

На Крымском мосту уложили первые 1,5 километра железнодорожных путей

Параллельно строится новая станция Керчь-Южная (подробнее)