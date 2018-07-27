По Крымскому мосту хотят запустить двухэтажные скоростные поезда

27 Июль 19:02 2018-07-31T10:15:53+03:00

Курсировать они будут без остановок и составят конкуренцию авиаперелетам

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Цены на авиаперелеты в Крым снизятся после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Такое мнение выразил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- После запуска железнодорожного сообщения, авиакомпаниям придется пересматривать свою политику. Конкурировать с поездами будет сложнее. Мост заработал, машины поехали, но в основном на машинах к нам поедут те, у кого дорога займет один-два дня пути. Тем, кому неделю нужно ехать, такой вариант не интересен, - говорит Алексей Черняк.

Он отметил, что авиабилеты в разгар курортного сезона стоят крайне дорого, а в межсезонье число рейсов и направлений значительно сокращается. Поэтому, запуск скоростных поездов будет как нельзя кстати.

- Крупные туроператоры России уже вместе с Российскими железными дорогами и экономистами просчитывают различные варианты. Один из них – запуск в Крым двухэтажных чартерных поездов, которые будут следовать без остановки, - добавил глава госкомитета.

Летом на авиабилеты из Москвы в Симферополь и обратно в среднем стоят от 15 до 30 тысяч рублей с человека.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, на Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы. Планируется, что по транспортному переходу будут двигаться составы массой 7100 тонн. Скорость движения пассажирских поездов - до 120 километров в час, грузовых - до 80 километров в час.

Железнодорожный мост, в отличие от автодорожного, строится последовательно: одновременно укладывать рельсы на разных участках по всей трассе нельзя. Хозяйственные составы, которые укладывают рельсошпальную решетку, могут двигаться вперед только по уже готовым путям.

Длина каждого рельса - 25 метров. На один километр пути приходится 2 тысячи шпал. Всего предстоит уложить 38 километров путевой рельсошпальной решетки, а также сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня.

ЧТО С ТУРИСТАМИ

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СПРАВКА "КП"

Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Автодорожная часть открыта для движения 16 мая 2018 года. За это время по мосту проехало больше 1,1 миллиона машин. В июле среднесуточная интенсивность движения увеличилась почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и составила более 22 тысяч транспортных средств в сутки.

Железнодорожная часть моста будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70%.

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