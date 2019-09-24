2019-09-24T17:12:33+03:00
Общество

По Крымскому мосту прошел вагон с пассажирами

Обычно на них перемещаются мостостроители, но в этот раз пассажирами стали журналисты
Александра КОРШУНОВА
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Этот вагон постоянно курсирует между Крымом и Таманью. Фото: инфоцентр «Крымский мост»Этот вагон постоянно курсирует между Крымом и Таманью. Фото: инфоцентр «Крымский мост»
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Впервые по Крымскому мосту прошел вагон с пассажирами. В их роли выступили журналисты федеральных средств массовой информации.

Однако, как рассказали «КП-Крым» в инфоцентре «Крымский мост», вагон был не пассажирский, а технологический. Такие вагоны постоянно курсируют между Крымом и Таманью.

Тепловоз в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста.Автор: Сергей Леваненков/ТАСС

Напомним, в июне 2019 года рабочие на Крымском мосту состыковали звенья железной дороги. Всего потратили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Открыть движение по железнодорожной части Крымского моста планируется в декабре 2019 года.

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия, Кисловодск - Феодосия, Кисловодск - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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