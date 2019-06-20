Владимир Путин на Прямой линии-2019: Железнодорожная часть Крымского моста строится по плану

На Прямой линии-2019 президенту России Владимиру Путину задали вопрос о темпах строительства Крымского моста.

На него глава государства ответил, что все идет по плану.

- Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по плану. Она будет сдана в конце текущего года, - сообщил Владимир Путин.

Напомним, недавно на мосту через Керченский пролив на первом пути моста завершили укладку звеньев из шпал и рельсов, соединив Крым и Кубань железной дорогой.

Путь прокладывали сразу с двух сторон Керченского пролива: бригады постепенно двигались навстречу друг другу и наконец встретились, причем красиво - под сводом арки.

Всего для создания железной дороги в Крым длиной 19 километров потратили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Строительство железной дороги через Керченский пролив продолжается, еще предстоит уложить 7 километров рельсошпальной решетки на втором железнодорожном пути моста.

Кроме того, еще не готовы железнодорожные подходы. Со стороны Крыма строят 18-километровую дорогу (два пути суммарно - 36 километров), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию Багерово. Сейчас готово 16 из общих 36 километров пути.

По рельсам, уложенным между двумя берегами, мостостроители будут перевозить через Керченский пролив рельсошпальную решетку и щебень с основных баз на таманской стороне.

ИНТЕРЕСНО

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам:

Санкт-Петербург - Севастополь,

Москва - Симферополь,

Москва - Феодосия,

Москва - Евпатория,

Москва - Севастополь,

Санкт-Петербург - Евпатория,

Санкт-Петербург - Феодосия,

Кисловодск - Феодосия,

Кисловодск - Севастополь,

Мурманск - Симферополь,

Екатеринбург - Симферополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Железная дорога на Крымском мосту уложена более чем на 70%

Первые поезда по новым путям пойдут в Крым из пяти городов (подробнее).

Железная дорога на Крымском мосту уложена более чем на 70%

Первые поезда по новым путям пойдут в Крым из пяти городов (подробнее).

На Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы

Поезда по этим путям пойдут почти бесшумно [фото, видео] (подробнее)

На Крымском мосту уложили 22 километра рельс

Общая протяженность железной дороги через Керченский пролив 38 километров [видео] (подробнее)

Первый технологический поезд пойдет по Крымскому мосту уже в августе

Как проходят работы на «стройке века», узнавали корреспонденты «КП-Крым» [фото, видео] (подробнее)