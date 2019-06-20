Владимир Путин на Прямой линии-2019: Железнодорожная часть Крымского моста строится по плану
На Прямой линии-2019 президенту России Владимиру Путину задали вопрос о темпах строительства Крымского моста.
На него глава государства ответил, что все идет по плану.
- Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по плану. Она будет сдана в конце текущего года, - сообщил Владимир Путин.
Напомним, недавно на мосту через Керченский пролив на первом пути моста завершили укладку звеньев из шпал и рельсов, соединив Крым и Кубань железной дорогой.
Путь прокладывали сразу с двух сторон Керченского пролива: бригады постепенно двигались навстречу друг другу и наконец встретились, причем красиво - под сводом арки.
Всего для создания железной дороги в Крым длиной 19 километров потратили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
Строительство железной дороги через Керченский пролив продолжается, еще предстоит уложить 7 километров рельсошпальной решетки на втором железнодорожном пути моста.
Кроме того, еще не готовы железнодорожные подходы. Со стороны Крыма строят 18-километровую дорогу (два пути суммарно - 36 километров), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию Багерово. Сейчас готово 16 из общих 36 километров пути.
По рельсам, уложенным между двумя берегами, мостостроители будут перевозить через Керченский пролив рельсошпальную решетку и щебень с основных баз на таманской стороне.
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Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам:
Санкт-Петербург - Севастополь,
Москва - Симферополь,
Москва - Феодосия,
Москва - Евпатория,
Москва - Севастополь,
Санкт-Петербург - Евпатория,
Санкт-Петербург - Феодосия,
Кисловодск - Феодосия,
Кисловодск - Севастополь,
Мурманск - Симферополь,
Екатеринбург - Симферополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU