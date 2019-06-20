2019-06-20T17:21:34+03:00
Общество

Первый поезд по Крымскому мосту приедет из Москвы

Запуск движения по железнодорожной части ожидается 9-10 декабря
Надежда ДАЦЮК
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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По железнодорожной части Крымского моста пройдут поезда уже в декабре. Первый состав в направлении Крыма двинется из Москвы. Об этом заявил генеральный директор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин.

Ранее стало известно, что 9-10 декабря ожидается запуск движения по железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

- Конечно, в Симферополь из Москвы, - сказал Гладилин во время шестого транспортного форума в ответ на вопрос, в каком направлении пойдут первые поезда по Крымскому мосту.

Также глава КЖД отметил, что работы строительство железнодорожных подходов со стороны Керчи идет по графику, оно синхронизировано со строительством жд-части моста.

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия, Кисловодск - Феодосия, Кисловодск - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь.

Ранее на Прямой линии-2019 президенту России Владимиру Путину задали вопрос о темпах строительства Крымского моста. Глава государства ответил, что отставания от графика нет, и до конца текущего года строительство железнодорожной части будет завершено.

Напомним, на первом пути моста завершили укладку звеньев из шпал и рельсов, соединив Крым и Кубань. Бригады рабочих встретились под сводом арки.

Для строительства железной дороги понадобилось 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Рабочим предстоит уложить семь километров рельсошпальной решетки на втором жд-пути. Также необходимо построить железнодорожные подходы.

В целом готово 16 из 36 километров пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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