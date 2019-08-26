Поклонники предлагают отлить в бронзе памятник коту Мостику
Рыжий кот Мостик, занимающий на стройке века очень важные должности, а он и главный прораб, и талисман, и руководитель котоинспекции, исправно ведет странички в соцсети.
- Кто лучший позер? Конечно, я! Какая стать и выправка… Вот это повезло моему фотографу! – прокомментировал пушистый свое очередное фото с рабочего места.
Подписчики странички Мостика реагируют мгновенно:
- Отлить в бронзе! И установить где-нибудь рядом с въездом на мост!
Сам рыжий от щедрот души кошачьей дарит миру другое свое изображение:
- Пушистое селфи вам в ленту!
Селфи от котоинспектора. Фото: Кот Моста/VK
Фанаты опять же оставляют восторженные комментарии:
- Мягонький, чистенький! Красавец! Глаз не отвести!
И считают, что личность кота нужно увековечить в увесистом фолианте:
- Книга - будет красота.
На обложке - два Моста.
Бело-рыжий милый Мостик:
Лапки, ушки...ну и хвостик!
И огромный Крымский Мост.
Сам же кот не витает в облаках, твердо стоит на земле и мыслит вполне обыденными вещами.
В море есть вкусные креветки и рыба. Фото: Кот Моста/VK
- Кто сказал, что рыбный день - четверг? Избавляйтесь от стереотипов! У меня рыбный - каждый день, - и Мостик напомнил, что еще очень любит креветки. - Жду свежую порцию.
И вот уже традиционное действо под названием – «найди меня!»
Кот Моста на стройке.Замаскировался же! Все равно нашли! Видео: Кот Моста/VK
Мостик пытается спрятаться среди конструкций, потому что не только душой на работе, но и внешне, по окрасу, походит на стройку века.
- Замаскировался же! Все равно нашли, - серьезный котоинспектор в душе все-таки котенок.
Действительно, его поклонникам всегда интересно, ведь стройка огромная, гигантская, а как этот рыжий комочек шерсти там не теряется? Или у него в ошейнике датчик есть?Мостик! Или все время выдает блеск начищенной медали?!
И снова кот, как ему и положено, затевает игру с людьми, которые его любят.
Для рыжего нет ничего важнее работы. Фото: Кот Моста/VK
- Отдыхаю на природе! - такой пост Мостик оставил под своим очередным фото.
Но затем не выдерживает и признается:
- Ладно, вас не обманешь, на мост бегу сварочные швы смотреть. Но только на минутку, и снова отдыхать!
Ведь все давно знают, что он трудоголик, и даже семьей не хочет обзаводиться.
- Вот завершим железнодорожную часть моста, тогда и видно будет, - так говорит Мостик.
У моря хорошо отдыхать. Фото: Кот Моста/VK
Кот все же не против посидеть у моря и помедитировать, ведь на стройку века у него уходит много сил и энергии. Особенно он любит наблюдать за птицами, которые обитают вблизи Крымского моста.
Чайки - малые крачки. Фото: Кот Моста/VK
- Видели таких чаек? – знакомит кот со своим окружением. - А я каждый день за этими малыми крачками наблюдаю. Кстати, та, что с черным носиком, – дама.
Пост оценили поклонники:
- Ну, Мостик, ты не только начальник, ты еще и просветитель! Спасибо! Теперь вся страна задумалась, почему у малых крачек только дамы имеют черный нос.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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