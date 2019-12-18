Росавтодор разрешил ввести железную дорогу на Крымском мосту в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-18T19:08:51+03:00

Сейчас на мосту тестируют железнодорожную автоматику. Фото: пресс-служба Росавтодора

КЖД получит объект на баланс до 24 декабря

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Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

- Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на мосту проверяют железнодорожную автоматику (158 путевых ящиков с оборудованием и 500 км кабелей связи), тестируют архитектурную подсветку на фарватерном участке (более 2 тысяч энергосберегающих светильников).

Эксплуатировать объект будет «Крымская железная дорога». Предприятие получит сооружение на баланс до 24 декабря.

Ранее Ростехнадзор подтвердил, что дорога готова принимать поезда и выдал заключение о соответствии проекту.

Напомним, старт движения по железной дороге через Керченский пролив намечен на 23 декабря. На торжественной церемонии ожидается президент РФ Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU