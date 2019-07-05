Ученые выяснили, чью голову обнаружили на дне рядом с Крымским мостом

Терракотовая голова, найденная археологами около мыса Ак-Бурун еще в 2017 году, скорее всего изображала одного из древнегреческих богов - вероятнее всего, Зевса или Посейдона. Кроме того, детальный анализ указал на то, что в древности статуя была разукрашена.

Исследователи из Курчатовского института выяснили, что в области усов, ноздрей и верхней части губ статуи сохранились следы натуральных красителей из смолы, гипса минеральных красок. Скорее всего волосы, борода и усы божества были окрашены в коричневый цвет.

Интересно, что возможно голова была не частью статуи, а носовым украшением древнего корабля - на внутренней части изваяния были обнаружены следы свинцового крепления, несвойственного для статуй.

Необычно и происхождение артефакта. Скорее всего, голова была произведена в одной из греческих колоний в Малой Азии приблизительно в V веке до нашей эры, в период греко-персидских войн. Ученые предполагают что она была произведена методом оттиска в матрице, а затем ремесленник придал оттиску черты лица, изобразив глаза, бороду и волосы.

Археологический рай

Напомним, что во время работы над постройкой Крымского моста было сделано множество удивительных открытий.Терракотовая голова - одна из самых необычных, но кроме нее были обнаружены окаменелые останки кита, множество древних гончарных изделий, клад серебряных монет и несколько самолетов и кораблей времен Великой Отечественной.

Сейчас же новые артефакты дарит археологам трасса "Таврида" - при ее постройке нашли целую пещеру с окаменелыми останками животных, включая останки мамонтов и самой большой птицы в северном полушарии,древний могильник, русский лагерь времен Крымской войны, и множество других уникальных находок.