Поезд из Москвы в Симферополь стал самым популярным для встречи Нового года

Самым популярным железнодорожным маршрутом в новогоднюю ночь стал «Москва — Симферополь». Маршрут из Симферополя в Москву также попал в 10-ку новогодних поездов, он на седьмом месте.

- Самыми популярными направлениями у путешественников, решивших встретить Новый год в поезде, стали Симферополь, Казань и Петербург, - отметили в сервисе путешествий. - Всего таких «новогодних маршрутов» набралось более 600.

Около 5% пассажиров отправляются 31 декабря по маршруту из Москвы в Симферополь. Средняя цена билета в одну сторону составляет 4718 рублей. При этом крымское направление в два раза популярнее, чем маршруты «Москва — Казань» по цене 2814 рублей за билет в новогодний состав и «Москва — Санкт-Петербург», стоимостью 3902 рубля.

В поезде из Симферополя в Москву решили встретить Новый год 1% пассажиров, купивших билеты через сервис путешествий, по средней стоимости 5012 рублей. Самое дорогое направление «Москва — Сочи» в предпочтениях 1,1% железнодорожных путешественников со средним билетом 7144 рублей.

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