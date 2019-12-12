Президент России Владимир Путин лично проедет на поезде по Крымскому мосту

Запускать железнодорожное движение по Крымскому мосту будет лично президент России Владимир Путин.

Как сообщил КП-Крым компетентный источник, Владимир Путин проедет по мосту на поезде 23 декабря.

Новость вполне ожидаемая, ведь автомобильное движение по Крымскому мосту в 2018 году тоже открывал лично глава государства: он проехал за рулем грузовика с Тамани в Керчь.

Напомним, Крым остался без железнодорожного сообщения в 2014 году, когда Украина, не признав воссоединение полуострова с Россией по результатам референдума, прекратила отправлять поезда в регион. Более того, со стороны незалежной даже повредили железнодорожное полотно.

Так в Крыму остались только междугородние электрички, ведь раньше абсолютно все поезда ходили транзитом через Украину.

Крымский мост снова связал отрезанный от "большой земли" полуостров с материком. В 2018 году по нему поехали автомобили, а в декабре 2019-го - застучат колеса поездов.

Оператором перевозок стала частная компания "Гранд Сервис Экспресс". В Крым пойдут составы пока по двум направлениям: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

На Крымском мосту проложили двухпутную железную дорогу. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Продажа билетов стартовала в пятницу, 8 ноября. Билеты можно приобрести на сайте перевозчика, в мобильном приложении "ГСЭ Билеты", а также в железнодорожных кассах на полуострове.

Разлетаются билеты, словно горячие пирожки: на "новогодние" рейсы уже к концу ноября раскупили практически все места.

К курортному сезону количество рейсов обещают увеличить, географию - расширить. Так, запустят составы из Екатеринбурга и Мурманска, а также появятся поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Феодосию и Евпаторию.

Кроме того, прорабатывается маршрут, который свяжет регион с Краснодаром и Кисловодском.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В честь запуска поездов через Керченский пролив российские силачи хотят установить в Крыму рекорд страны, сдвинув тяжелый железнодорожный состав более 800 тонн весом. Уже прошло несколько репетиций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/734271" frameborder="0"></iframe> Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

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